日本超準戀愛占卜！聖誕禮物看透你的必殺吸引力

▲你想送什麼禮物給你的愛人或單戀對象？透過有趣的心理測驗讓人了解自己在聖誕節時應該要特別凸顯哪種魅力。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

年末聖誕節是送禮物表達心意的好日子！挑選的禮物類型能展現你個人的專屬特色，不過禮物種類琳琅滿目，到底要送什麼才好呢？不妨來玩日本網站《trill》的心理測驗，透過你想為戀人或暗戀對象準備什麼類型的禮物，來看出你在聖誕節最該展現的魅力是什麼！

Q：你想送給戀人或單戀對象什麼樣的聖誕禮物？

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1、有趣搞笑的小物

2、品牌精緻小配件

3、娛樂類票券

4、甜點等消耗型禮物

選好了嗎？往下滑看結果！

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1、選擇「有趣搞笑的小物」

你該展現的魅力是：「帶點小任性的自己」！你的魅力來自於變幻莫測的表情和令人捉摸不透的舉動，不經意間就常讓周圍的人感到驚喜或樂趣。你的笑容能讓周遭氣氛瞬間變得溫馨，並深深吸引對方的目光。這個聖誕節，不妨嘗試與平日截然不同的穿搭參加派對吧，現在的你可以毫不掩飾自己的情感，展現一點小任性，這樣反而更吸引人。

2、選擇「品牌精緻小配件」

你該展現的魅力是：「未知的驚喜感」！你最大的魅力是兼具成熟與可愛的氣質，並帶著一股難以預測的大膽。偶爾，你可能會突然親密地拉近距離，或者毫無預警地表現出一點高傲，這些舉動往往令人又驚又喜。你的反差感會讓對方對你燃起濃厚的興趣。今年的聖誕節是你展現真實魅力的好時機！試著主動出擊，藉此拉近心與心的距離吧。

3、選擇「娛樂類票券」

你該展現的魅力是：「知性與教養」！你的魅力在於高超的社交能力與開朗性格。有時，你可能會不自覺地測試對方的禮貌程度，或是遇到心儀的對象時，開始憧憬與對方的未來。無論你是否想掩飾，才華與魅力都會自然流露，吸引崇拜你的人。今年的聖誕節，若有人邀請你參加活動，不妨大方應邀，或許會遇到理想中的那個人，自信展現自己的教養與知性吧！

4、選擇「甜點等消耗型禮物」

你該展現的魅力是：「獨立自主的形象」！你的魅力來自於坦率與誠實。然而，你可能因為好奇心，無意間接近帶有危險氣息的人，不過你很能激發周圍人對你的保護欲，在你需要幫助時，總會有貴人伸出援手，幫你化險為夷。這個聖誕節，試著多點自我約束吧！例如，暫時收起甜美形象，展現獨立自主的一面，這樣的你會更加耀眼，令人印象深刻。