胸痛不是唯一警告！醫揭露：心肌梗塞「非典型」信號

▲冬季是心肌梗塞的高風險時期，醫師提醒，心肌梗塞發作前不只有胸痛這個徵兆，其他「非典型症狀」更需警覺！（圖／Pixabay）

文／每日健康

冬季心肌梗塞的風險

隨著冬季氣溫的降低，心肌梗塞的風險也隨之上升。胸腔暨重症醫師黃軒指出，寒冷的氣候會對心血管系統造成影響，導致心血管疾病的發生率增加。這種關聯性在研究中得到了證實，尤其是在冬季，低溫環境可能使得心血管的負擔加重，從而提高心肌梗塞的風險。在這樣的環境下，許多患者可能忽略了潛在的健康威脅。因此，了解冬季心肌梗塞的相關風險因素及其預防措施，對於維護心臟健康至關重要。

冬季心肌梗塞警示信號

非典型症狀的識別

非典型症狀是指在心肌梗塞發作前，患者可能經歷的非常規症狀。這些症狀可能與心臟健康無關，但實則是潛在心血管問題的警示。

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常見的非典型症狀包括消化不適或腹痛、呼吸急促、極度疲憊、頭暈或暈眩以及肩頸疼痛或手臂酸痛。醫師黃軒強調，這些症狀可能被誤認為其他疾病，導致患者錯過及時就醫的機會，特別是對於有糖尿病、高血壓及高血脂的族群，這些症狀更需提高警覺。

典型症狀的發生率

根據研究，冬季典型心肌梗塞的症狀中，胸痛的發生率並不高。具體來說，只有29.7%的男性和57%的女性會在心梗發作前出現胸痛，而大多數患者則會出現如極度疲憊等非典型症狀。這一數據提醒我們，僅依靠典型症狀來判斷心血管健康是不夠的。因此，了解這些發病率的變化，並能夠識別非典型症狀，對於及早發現心肌梗塞是至關重要的。

注意的高危族群

醫師黃軒指出，糖尿病、高血壓及高血脂患者應特別警惕非典型症狀的出現。這些高危族群的患者，因為已有的健康問題，更容易在冬季遭遇心血管事件。因此，對於這些患者而言，及時識別並反應非典型症狀至關重要。

一旦出現上述非典型症狀，應立即就醫檢查，避開延誤診斷的風險。在此期間，應保持良好的生活習慣，並定期進行健康檢查，以降低心血管疾病的發生率。

就醫的重要性

及時就醫對於心肌梗塞的早期診斷及治療至關重要。非典型症狀可能被誤認為其他疾病，這使得許多患者無法在關鍵時刻得到必要的醫療救助。因此，醫師黃軒提醒民眾，特別是在冬季出現上述症狀時，應提高警覺，並積極尋求醫療幫助。了解心肌梗塞的風險及非典型症狀的特徵，不僅能夠幫助我們更好地照顧自己的健康，也能在關鍵時刻拯救生命。