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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠又為發言時間互槓10分鐘　選罷法戰場徐欣瑩再宣布休息

▲▼立院內政委員會藍營排審攸關罷免門檻的「公職人員選舉選舉罷免法」，民進黨立委蔡易餘佔據發言台。（圖／記者李毓康攝）

▲立院內政委員會再審選罷法。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院內政委員會再審《選罷法》，民進黨團以人海戰術登記發言杯葛。民進黨立委蔡易餘因發言時間問題與國民黨籍召委徐欣瑩發生爭執，徐欣瑩宣布休息至12點30分，卻遲至12點45分才進入會議室再度開會，蔡易餘要求能再給他1分鐘的時間做結尾，但徐欣瑩堅持不肯，雙方又再吵了近10分鐘，徐欣瑩再度宣布休息。

立法院5日內政委員會藍綠都發出甲動，但卻未如之前一樣爆發肢體衝突，民進黨團改以「文攻」應戰，由多名綠委接續上陣質詢杯葛法案。會議開始前，藍綠就因為委員發言時間爆發口角，徐欣瑩原宣布本會委員發言4分鐘，必要時延長1分鐘，而非本會委員發言4分鐘，引來眾綠委不滿，最終徐欣瑩裁示，本會委員發言5分鐘，必要時延長1分鐘，非本會發言4分鐘。

上午蔡易餘質詢時，因發言時間到，徐欣瑩多次提醒，而蔡易餘盼能結尾，卻遭到徐欣瑩關麥，綠委們齊發聲抗議，並指昨天民眾黨立委黃國昌就可發言長達15分鐘，質疑為何雙標。徐欣瑩則說，因為今天民進黨有一堆人登記要發言，狀況不一樣，但綠委持續抗議，徐欣瑩宣布休息至12點30分。

稍早會議再度開始，蔡易餘盼能再給他1分鐘講完，徐欣瑩認為，之所以阻止蔡易餘發言是因為後面還有其他人登記發言，她也一直提醒發言時間到，蔡易餘則不滿表示，不應該把委員消音，直接喊卡，雙方爭執近10分鐘，徐欣瑩再度宣布休息，並未說明到何時。

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