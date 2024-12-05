瓊瑤輕生離世　王婉諭籲「安樂死合法化」：正視尊嚴善終的期盼

記者郭運興／台北報導

知名作家瓊瑤驚傳輕生離世，4日被發現陳屍淡水住家，享壽86歲。對此，時代力量主席王婉諭表示，安樂死，真的很重要，仔細看瓊瑤最後留下的文字會發現，年事已高的瓊瑤，經歷伴侶離開時的苦痛，早已決心要自己選擇生命離開的樣貌。她誠心希望，台灣社會可以正視「尊嚴善終」的期盼，創造「安樂死合法化」的寧靜革命，只有那一天到來，人們才能在用最好的姿態告別世界。

王婉諭表示，國寶級作家瓊瑤，在家中輕生離世，享壽 86 歲。瓊瑤在臉書上留下了最後一支影片、一篇文章，就翩然化為雪花飛去。

王婉諭表示，自己是瓊瑤作品的忠實粉絲，包含最紅的「還珠格格」系列，所有作品她都至少看過了兩次，因此，看到這個新聞，說不難過是騙人的。

王婉諭說，但如果仔細看瓊瑤最後留下的文字會發現，其實年事已高的瓊瑤，經歷過伴侶平鑫濤因病離開時的苦痛，早已決心要自己選擇生命離開時的樣貌。

王婉諭再說，瓊瑤曾說過「我不想聽天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事作主」、「我不要那樣的死亡」、「但願那時，人類已經找到很人道的方式，來幫助老人們，快樂的歸去」。

王婉諭提到，瓊瑤晚年多次呼籲病人自主權的重要性，更寫下了《雪花飄落之前：我生命中最後的一課》等書，希望台灣能夠推動「善終」權。瓊瑤說「人活一輩子，到最後對自己的死亡沒有辦法選擇，只能任人擺布，這太沒有人權、沒有公理正義」，直到最後一刻，都用生命提出了深深的叩問。

王婉諭呼籲，自己誠心希望，台灣社會可以正視許多人「尊嚴善終」的期盼，展開真正的社會對話，並啟動修法工程，創造「安樂死合法化」的寧靜革命。

最後，王婉諭強調，只有安樂死合法化的那一天到來，人們才能在生命的尾聲，用最好的姿態告別世界。謝謝瓊瑤，作品會永遠留在大家的心中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼瓊瑤過世。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）