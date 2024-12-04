張曼娟被瓊瑤「激發寫作慾望」！自曝曾模仿文筆：永遠無法變成她

▲作家瓊瑤在12月4日輕生，並預留文字及影片向讀者粉絲告別。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

作家瓊瑤今（4日）驚傳在家中輕生，消息震撼各界。有學者讚她在言情小說的成就與貢獻，地位比肩武俠小說的金庸。還有不少華文知名作家張曼娟、郝譽翔都提到，自己是受到瓊瑤的啟蒙，才展開寫作之路，張曼娟甚至透露，年輕時曾經模仿瓊瑤的文筆，直到有一天領悟，「瓊瑤就是瓊瑤，永遠無法變成她」。

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▲作家張曼娟曾透露，自己受到瓊瑤的啟蒙，才激發寫作慾望，年輕時還曾經模仿她的文筆。（圖／資料照）



張曼娟曾特別撰文《非常瓊瑤，非常文學》提到，15歲時就讀遍了瓊瑤的小說作品，當時有同學半戲謔說她像瓊瑤小說女主角，她也當成稱讚。而她對瓊瑤文筆的迷戀，也激發了她提筆寫作的慾望，甚至在創作初期摸索時模仿瓊瑤，直到好友質疑，「我們已經有瓊瑤了，你又何必寫小說？」她才頓悟，這個評論除了彰顯瓊瑤的非比尋常、難以企及的成就，也讓她接受現實「瓊瑤就是瓊瑤，你可以模仿她，卻永遠無法變成她。」

張曼娟稱讚，瓊瑤在華人文學領域上建立了「小說的愛情王國」，兩岸三地的影視也受到影響，近50年來，「瓊瑤始終在華人大眾文學的版圖上，占有那麼遼闊而重要的位置」。

而她也曾經與學生在課堂上重讀瓊瑤發現，瓊瑤的作品，跟大家在早期的想像、認識、解讀都不同，例如《煙雨濛濛》，她認為與其說這是一部浪漫愛情故事，不如說「是一個女性的自覺與抗爭」。女主角依萍不但跟貧窮抗爭，也向父權的抗爭，她為自己爭取平等與尊嚴，甚至與男主角討論經典文學的閱讀。

張曼娟說，從該作品能發現，瓊瑤看待自己與創作的審美觀，是非常文學，相當嚴肅的。更讚「我相信許多人都會記得，依萍如暗夜火炬般炯炯的目光，燃亮了反叛的靈魂，也教會我們如何去愛，如何寬恕與等待。」

作家郝譽翔也曾經在專文提到，「瓊瑤是我文學上的啟蒙老師，說這句話一點也不為過。」她承認自己是標準瓊瑤迷，從小學起就憑直覺在租書店琳瑯滿目的書架上，找到瓊瑤的作品，坐在板凳上捧著看到入迷。甚至曾因母親禁止他「走火入魔」，她把小說偷偷租回家，躲在棉被裡拿手電筒偷看，讀到淚流不止。

她也曾經同一本書反覆讀，租書店老闆都震驚問「怎麼都看不膩？」就算老闆推薦其他書，她也覺得其他人的文字索然無味、沒有靈魂，又跑回去借瓊瑤。郝譽翔說自己尤其最偏愛《煙雨濛濛》，最令她心痛，反覆讀多少回已經算不清，就算相隔幾十年，仍記得每讀完「都是割裂心坎的痛，一清二楚的刻入體內」。

▼瓊瑤小說《煙雨濛濛》受到作家張曼娟、郝譽翔大讚，也曾被改編為電視劇。（圖／翻攝自讀冊書店）

瓊瑤今日在淡水住家輕生，留有遺書，享壽86歲。消息曝光後震撼各界，瓊瑤的臉書也自動發出一則貼文，從文字可發現她早就準備好心情跟大眾道別，寫下「當雪花開始紛紛飄落，我心裡輕輕的唱著歌，終於等到了這一天」，更向各界喊話：「不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經『翩然』的去了！」

瓊瑤還附上精心製作的影片，留下自己在世上最後的倩影，親自在鏡頭前告別，「時間已到，生命不會更好，趁我還能微笑，還能歌，不拖累所愛，也超越病魔，我心翩然自如，奔放快樂」。

許多粉絲看了發文也紛紛悲痛留言，「阿姨，我無法相信阿姨這突如其來的翩然歸去，視頻中的阿姨還如此的健康、如此的美麗、如此的正能量滿滿，怎麼就會是雪花飄落呢？」、「阿姨⋯⋯天上人間，您終如雪花般飄落了。不知道該說什麼，雖意外又在意料之內。無限的追思與愛永存。」、「阿姨，我們會勇敢的繼續自己的人生的！你永遠活在我的心裡，永遠，永遠。」

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