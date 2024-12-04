瓊瑤所屬出版社「婉拒採訪」　聲明：感謝此生相遇相知

▲瓊瑤向讀者告別。（圖／翻攝瓊瑤臉書）



記者林育綾／台北報導

作家瓊瑤今（4日）驚傳在家中輕生，震撼各界，而瓊瑤合作的「城邦文化 春光出版社」也在下午發出聲明，表示「家屬與敝社婉拒一切採訪和回覆，懇請各方給予空間」，並提到，瓊瑤給所有人的最後叮嚀已在臉書發文，「謹以萬分不捨的心情向廣大的讀者朋友告知，瓊瑤老師已於近日翩然化蝶，自在高飛。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲瓊瑤所屬的春光出版社發出聲明。（圖／臉書「瓊瑤的春光花園」）



【城邦文化春光出版致意聲明】

⁣⁣

謹以萬分不捨的心情向廣大的讀者朋友告知，

瓊瑤老師已於近日翩然化蝶，自在高飛。

⁣⁣

老師給所有人的叮嚀在此：

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001765494957

⁣⁣

如同老師的囑咐，請大家不要沉溺傷悲，感謝此生的相遇相知，生命仍有許許多多的美好，等待每一位愛她的書迷如同她一般熱情投入，綻放精彩，勇敢活出強大的自我，不負此生。

⁣⁣

請各位一起與我們為老師祈求冥福，在此向老師的家屬與親人致上由衷深切的慰問。敝社一切以家屬需求和想法為優先，懇請大家勿過多評論，留給家屬哀悼追思的平靜與空間。

⁣⁣

城邦文化春光出版

全體敬上