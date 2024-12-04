曾與瓊瑤作品在8點檔正面交鋒　文化部長李遠悼：感受巨大吸引力

▲作家瓊瑤9歲就文采過人，作品被改編為電視劇及電影，是「台灣文學改編影視的先鋒之一」。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

台灣文壇及影視界重要人物瓊瑤（本名陳喆）於今（4）日辭世，享壽86歲。文化部長李遠表示，曾在製作八點檔時，與瓊瑤的作品正面交鋒，親身感受巨大的吸引力，她的暢銷作品在台灣的影視音及出版產業上獨領風騷，深具影響力，也曾經在不同的時代，撫慰了各個世代的人，對其辭世表達深沉的哀悼。

瓊瑤1949年隨家人遷至台灣，畢業於省立台北第二女中（今中山女高），自9歲發表第一篇小說〈可憐的小青〉，便展現過人文采。1963年以《窗外》一舉成名，奠定其華文愛情小說經典作家的地位。《窗外》於1966年及1973年分別改編為電影，是「台灣文學改編影視的先鋒之一」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

瓊瑤創作生涯橫跨半個世紀，出版60餘部小說，並參與多部電影及電視劇的劇本創作。她的代表作包括《彩雲飛》、《我是一片雲》、《幾度夕陽紅》、《庭院深深》、《在水一方》等，均被改編為膾炙人口的影視作品。此外，她製作的電視劇如《還珠格格》、《情深深雨濛濛》等，更成為跨世代的經典。

▲作家瓊瑤2017年出席「雪花飄落之前：我生命中最後的一課」新書記者會，討論面對老年、失智、插管、死亡的態度。（圖／文化部提供）

瓊瑤的作品以優美細膩的文字描寫愛情的美好與掙扎，融合古典詩詞的點綴，深受讀者喜愛，她的創作不僅刻畫了年輕世代的共同情感，也映照出台灣社會的時代變遷。從1960至1970年代的青春夢幻，到解嚴後探討愛情與社會階級間的抗爭，瓊瑤始終觸動著不同世代讀者的共鳴。

文化部長李遠表示，瓊瑤以豐沛的創作能量和持續不懈的熱情，塑造了華文愛情小說的典範，並打破文學與影視媒體的界限，將台灣文學的影響力推向全世界。李遠也特別提到，在擔任台視節目部經理期間，推出第一部八點檔戲劇時，便與瓊瑤的《情深深雨濛濛》正面交鋒，親身感受到瓊瑤作品對觀眾的巨大吸引力。

文化部對瓊瑤的辭世表達最深的遺憾，並感謝她為台灣文學與影視文化所留下的豐厚資產與能量。瓊瑤的作品將永存讀者與觀眾心中，成為台灣文化的重要篇章。

瓊瑤今在臉書發文及影片，向讀者粉絲告別，就以《當雪花飄落》詩詞為題，呼應了她在2017年出書《雪花飄落之前：我生命中最後的一課》的觀點，讓不少粉絲悲痛感傷「阿姨⋯⋯天上人間，您終如雪花般飄落了。不知道該說什麼，雖意外又在意料之內。無限的追思與愛永存。」、「阿姨，是假的對不對，真的不願意相信」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995