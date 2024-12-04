　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曾與瓊瑤作品在8點檔正面交鋒　文化部長李遠悼：感受巨大吸引力

▲▼作家瓊瑤。（圖／文化部提供）

▲作家瓊瑤9歲就文采過人，作品被改編為電視劇及電影，是「台灣文學改編影視的先鋒之一」。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

台灣文壇及影視界重要人物瓊瑤（本名陳喆）於今（4）日辭世，享壽86歲。文化部長李遠表示，曾在製作八點檔時，與瓊瑤的作品正面交鋒，親身感受巨大的吸引力，她的暢銷作品在台灣的影視音及出版產業上獨領風騷，深具影響力，也曾經在不同的時代，撫慰了各個世代的人，對其辭世表達深沉的哀悼。

瓊瑤1949年隨家人遷至台灣，畢業於省立台北第二女中（今中山女高），自9歲發表第一篇小說〈可憐的小青〉，便展現過人文采。1963年以《窗外》一舉成名，奠定其華文愛情小說經典作家的地位。《窗外》於1966年及1973年分別改編為電影，是「台灣文學改編影視的先鋒之一」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

瓊瑤創作生涯橫跨半個世紀，出版60餘部小說，並參與多部電影及電視劇的劇本創作。她的代表作包括《彩雲飛》、《我是一片雲》、《幾度夕陽紅》、《庭院深深》、《在水一方》等，均被改編為膾炙人口的影視作品。此外，她製作的電視劇如《還珠格格》、《情深深雨濛濛》等，更成為跨世代的經典。

▲▼作家瓊瑤2017年出席「雪花飄落之前：我生命中最後的一課」新書記者會，討論面對老年、失智、插管、死亡的態度。（圖／中央社提供／謝佳璋攝影）

▲作家瓊瑤2017年出席「雪花飄落之前：我生命中最後的一課」新書記者會，討論面對老年、失智、插管、死亡的態度。（圖／文化部提供）

瓊瑤的作品以優美細膩的文字描寫愛情的美好與掙扎，融合古典詩詞的點綴，深受讀者喜愛，她的創作不僅刻畫了年輕世代的共同情感，也映照出台灣社會的時代變遷。從1960至1970年代的青春夢幻，到解嚴後探討愛情與社會階級間的抗爭，瓊瑤始終觸動著不同世代讀者的共鳴。

文化部長李遠表示，瓊瑤以豐沛的創作能量和持續不懈的熱情，塑造了華文愛情小說的典範，並打破文學與影視媒體的界限，將台灣文學的影響力推向全世界。李遠也特別提到，在擔任台視節目部經理期間，推出第一部八點檔戲劇時，便與瓊瑤的《情深深雨濛濛》正面交鋒，親身感受到瓊瑤作品對觀眾的巨大吸引力。

文化部對瓊瑤的辭世表達最深的遺憾，並感謝她為台灣文學與影視文化所留下的豐厚資產與能量。瓊瑤的作品將永存讀者與觀眾心中，成為台灣文化的重要篇章。

瓊瑤今在臉書發文及影片，向讀者粉絲告別，就以《當雪花飄落》詩詞為題，呼應了她在2017年出書《雪花飄落之前：我生命中最後的一課》的觀點，讓不少粉絲悲痛感傷「阿姨⋯⋯天上人間，您終如雪花般飄落了。不知道該說什麼，雖意外又在意料之內。無限的追思與愛永存。」、「阿姨，是假的對不對，真的不願意相信」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

相關報導

瓊瑤突告別！粉絲一片悲痛淚喊：阿姨，我們承受不住

張曼娟被瓊瑤「激發寫作慾望」！自曝曾模仿文筆：永遠無法變成她

瓊瑤所屬出版社「婉拒採訪」　聲明：感謝此生相遇相知

瓊瑤文壇成就「與金庸齊名」　學者：她的言情小說是女孩童話

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
民進黨刪文止血失敗！多家韓媒報導「台灣執政黨支持戒嚴」
瓊瑤遺體相驗「兒子、兒媳、秘書現身陪同」！3人低調搭車離開
明晚雨區擴大！周日最冷下探15度　一圖看「降溫趨勢」
韓67歲國會議長「肉身阻擋」軍警　敲下議事槌阻止戒嚴
快訊／瓊瑤辭世　士檢相驗結果曝
瓊瑤作品曾被抄襲　陸網怒：抵制《延禧》製片人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

探索AI新視野！世新大學企管系國際研討會揭示未來管理趨勢

張曼娟被瓊瑤「激發寫作慾望」！自曝曾模仿文筆：永遠無法變成她

曾與瓊瑤作品在8點檔正面交鋒　文化部長李遠悼：感受巨大吸引力

台灣「學歐美0體罰」只學半套！網紅曝美國SOP：老師不會孤立無援

國際教育評比「台灣數學全球第2」　科學成績歷年最佳

財神爺再度降臨台東！小7花60元爽中千萬　他消費161元抱回百萬

【廣編】四季花開，人性堅韌！玲廊滿藝《花。靈》特展探索生活與藝術的本質

輔大海選24名俊男美女拍「創校百年月曆」　即起開放預購

LINE貼圖「聖誕過年8款爆好用」　還能自訂訊息！爽用半年

才激戰完！一出房門「看到婆婆在外面」　網1原因不挺她：剛好而已

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

劉家昌癌逝享壽83歲！4月曝憔悴病容　「最後PO文」訴：再唱〈我是中國人〉

2024樂。無齡博覽會　中華電信「數位賦能 精采無齡」打造新生活

馬英九陪陸生遊淡水再遭抗議　下秒「吐舌頭」做鬼臉反擊！

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

探索AI新視野！世新大學企管系國際研討會揭示未來管理趨勢

張曼娟被瓊瑤「激發寫作慾望」！自曝曾模仿文筆：永遠無法變成她

曾與瓊瑤作品在8點檔正面交鋒　文化部長李遠悼：感受巨大吸引力

台灣「學歐美0體罰」只學半套！網紅曝美國SOP：老師不會孤立無援

國際教育評比「台灣數學全球第2」　科學成績歷年最佳

財神爺再度降臨台東！小7花60元爽中千萬　他消費161元抱回百萬

【廣編】四季花開，人性堅韌！玲廊滿藝《花。靈》特展探索生活與藝術的本質

輔大海選24名俊男美女拍「創校百年月曆」　即起開放預購

LINE貼圖「聖誕過年8款爆好用」　還能自訂訊息！爽用半年

才激戰完！一出房門「看到婆婆在外面」　網1原因不挺她：剛好而已

楊又穎今34歲冥誕！　大鶴PO文感性喊：我會記得要微笑

賈永婕透視裙裝漂亮點燈　朗格巨型錶裝置成台北101打卡新熱點

民進黨刪文止血失敗！多家韓媒報導「台灣執政黨支持戒嚴」

台積電推出生物多樣性獎學金與提案獎勵　個人獎金最高25萬元

韓星都在穿的Diesel終於登台！火紅D字手刀收藏　開賣時間、地點搶先看

瓊瑤遺體相驗「兒子、兒媳、秘書現身陪同」！3人低調搭車離開

台中夢幻「山谷燈光節」開跑　看全台最高28米聖誕樹、白雪耶誕村

獨／中鹿客運「路殺」黑底曝！女騎慘遭撞輾亡　司機明二審宣判

IWF調整量級　「舉重女神」郭婞淳擬重返58公斤級

瓊瑤北京個展透露離別訊號？　MV歌詞巧妙呼應訣別文「翩然離去」

腳邊有異物！主人驚醒　掀棉被見「貓咪產子」

生活熱門新聞

南韓戒嚴6大措施　醫：看到第5點真的笑了

姓「陳、林」也中了　6星座、5生肖2025發大財

奪冠幕後「恰恰、高國輝1畫面流出」太強大！萬人朝聖

樂樂球棒打老師！網見校方聲明狂轟「家長超噁心」

韓國軍隊出動「1裝備掉了」！網驚：129萬元飛了

日人來台旅遊嫌臭！一票認證「這1地」最可怕

瓊瑤5天前才發文「憶亡夫」淚喊：心如刀絞

班機飛首爾「飛到一半突宣布戒嚴」

在韓獨旅「宣布戒嚴手機狂震」！PTT喊快做1事

台式應援熱情喊不停　辰己：我喜歡台灣

江坤宇在南韓玩「歷經戒嚴又解嚴」　近況曝光！

波蘭妹嫁來台17年　第一次吃羊肉爐哭了

患者妻提問！　醫嚇到：第一次這麼無言

冬季「最強4生肖」！越冷越升官發財

更多熱門

相關新聞

瓊瑤個展MV歌詞呼應訣別文「翩然離去」

瓊瑤個展MV歌詞呼應訣別文「翩然離去」

「滄海桑田心如故——瓊瑤文學回顧展」於今年9月26日到11月3日在北京中國現代文學館展出，當時展出瓊瑤60多件珍貴的手稿以及不同語言的譯本，其中絕大部分是首次展出。展覽還有一段MV《我是一片天》，由瓊瑤親自作詞，內容最後一段，「往事已如煙，從今皆隨緣，快樂與翩然，就在這片天。」彷彿呼應自己在臉書最後的訣別文。

被欽點演一簾幽夢爆紅　蕭薔悲悼

被欽點演一簾幽夢爆紅　蕭薔悲悼

瓊瑤深受打擊的6年！陸網抵制《延禧》製片人

瓊瑤深受打擊的6年！陸網抵制《延禧》製片人

范冰冰哀悼瓊：瑤謝謝您曾點亮我

范冰冰哀悼瓊：瑤謝謝您曾點亮我

陳德容悲痛：很難接受這是真的

陳德容悲痛：很難接受這是真的

關鍵字：

瓊瑤文化部李遠

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《還珠格格》、《一簾幽夢》作者瓊瑤輕生亡　享壽86歲

開車加油「發票爽中1000萬」　獎落2縣市

瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷

快訊／洪小鈴張天霖登記結婚「懷孕了」！

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

蔡正元指南韓戒嚴起火點是「她」　三星走向滅亡：恭喜台積電

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案！

瓊瑤最後聲明曝光！臉書留「不要為我難過」

瓊瑤淡水豪宅破億　曾說「人生已滿足」

台中師生當庭和解　家長隔月檢舉老師

南韓戒嚴6大措施　醫：看到第5點真的笑了

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手

南韓軍隊破窗進入國會大廈！將逮捕議員

房仲輔導新人到床上！狂性愛90次被抓包

即／台61重大車禍　死亡增至3人

更多

最夯影音

更多

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面