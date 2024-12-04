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獨／警界高官退休當詐團門神案外案　霸佔刑事局車位遭檢調追查

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲刑事局外觀空景。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

刑事局近來風紀案件連環爆！除了記錄科警員因涉毒品案件遭搜索、3日晚間再傳出科偵中隊謝姓偵查員及陳姓女友也遭台中地檢署依涉犯洩密罪嫌約談。此外，該局退休的前副局長莊定凱因偵辦刑案、具備洗錢防制專業，先後擔任虛擬貨幣ACE王牌交易所合規官、並當中部電信詐欺集團「二五電訊」顧問，兩公司先後因涉虛擬貨幣、詐欺罪遭起訴，讓人有「退休高階警官」充當詐團門神的不良觀感。

莊定凱走到哪裡似乎問題就出到哪裡，今年5月間，莊在桃園機場違規停車，遭航警保安大隊警員開立違規逕舉單，莊心生不滿，委託昔日刑事局部屬、時任航警局大隊長林明俊幫忙銷單，這張逕舉單經高層層層交辦後，逕舉單並未輸入監理系統裁罰，結果幫忙銷單的林姓大隊長卻遭追查莊定凱當詐團門神的檢調人員盯上，因此吃上圖利罪官司。

據傳日前檢調接獲檢舉，莊定凱退休後，把自家座車停放在刑事局科技大樓的地下停車場，儼然把昔日服務機關、全台最高刑事犯罪偵查機關的公務停車位當自己私人車位使用，檢察官日前已向刑事局後勤科調閱該局停車場使用相關規定，將調查莊員是否涉及竊佔公家車位、以及該局停車場業管人員有無圖利、讓退休老長官特權霸佔車位的違法問題。

對此刑事局表示：目前均配合檢調機關調查，但因地下停車場並未設置監視器，無法釐清退休莊姓副局長車輛占用停車位時間有多長，該局後勤科也會同督訓科針對局內停車位進行員額管控，以杜絕類似情況再度發生。

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