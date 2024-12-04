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郵局、港務公司2案「霸凌成立」　交通部：加害人調離職務

▲▼交通部大樓,交通部外觀,交通部。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部盤點所屬單位18件霸凌案，目前已有2案成立。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

各機關霸凌黑幕遭掀開，根據交通部清查，所屬體系和附屬機關涉及霸凌案有18件，經查有10案涉及主管到部屬不當行為、8案為同事間職場不當行為。交通部今宣布，目前包括郵政公司和港務公司有2案霸凌成立，相關人等調離職務懲處，4案不成立，其餘仍調查中或撤案。

交通部盤點所屬體系和附屬單位涉及霸凌案有18件，包括交通部本部1件、觀光署3件、公路局4件、民航局2件、港務公司5件、郵政公司2件、台鐵公司1件。

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歷經初步調查後，交通部今(4日)表示，針對近期本部及所屬機關機構接獲共計18起疑似職場霸凌案件，各單位已迅速邀集外聘專家學者成立調查小組進行調查，其中有10案涉及主管對部屬的不當行為，8案為同仁間的職場不當行為，經各機關(構)進行全面、深入的調查，目前確認職場霸凌成立2案、不成立4案、完成初步調查3案、刻正調查中8案及撤案1案。

據了解，霸凌成立的兩案包括中華郵政公司台北郵局傳出一名員工與另外3名員工有言語衝突和霸凌，中華郵政調查後進行懲戒，其中2人霸凌行為成立，懲處並調離職務；另一案為港務公司主管遭申訴霸凌員工，不但孤立員工且工作上吹毛求疵，該案針對該主管將適度調整職務。

4案霸凌不成立包括郵政公司高雄郵局同仁言語衝突；台鐵公司一案女主管遭申訴只要下屬一離開座位就馬上傳LINE逼問行蹤，丟包工作讓下屬狂加班卻無加班費，該案也被認定不成立；公路局高雄區監理所同仁請假遭刁難案也被認定不成立；觀光署參山國家風景區管理處主管職場霸凌案，也因沒有具體事證不成立。

此外，台鐵人資處長遭員工集體申訴霸凌案，因台鐵11月22日發文認定霸凌不成立結案，未在台鐵通報霸凌案件中。

交通部進一步說明，經調查有職場霸凌或管理不當之情形，目前進行處置作為包含調整被申訴人職務、依規定進行懲處及導入員工協助方案協助申訴人等方式。交通部部長陳世凱於11月部務會議中已明確指出，關心每一位員工的身心健康及職場安全，始終是首要任務，也指示人事處列管掌握所有疑似職場霸凌案件的處理進度，確保每一宗案件都能得到公正、迅速的處理。

為避免再發生職場霸凌事件，交通部表示，已會同所屬機關機構全面檢討修正現行職場霸凌防治及調查相關規定，包含縮短調查時程、明定檢討責任、提供同仁員工協助方案資源等，完善霸凌申訴處理及協助機制，務必接住每位需要協助的夥伴。

交通部指出，後續會持續加強規劃辦理職場霸凌防治相關訓練，提升各級主管及同仁對職場霸凌的正確認知；此外，交通部員工協助方案推動小組及工作圈都有各單位推派同仁擔任代表，後續將透過前開各項機制，精進營造友善職場之各項措施，打造安全且安心的工作環境。

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