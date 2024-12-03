新北男開新車遭擦撞！對方肇逃他狂追500m堵人　警開罰扣照

▲林男開新車遭對向車擦撞，追了500公尺堵人 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林區俊英街一名男子開著新車會車時，與另一部小客車發生擦撞，但對方不但沒停下，還踩油門離開現場，男子心疼愛車遭擦撞，先是打電話報警，再驅車尾隨，最後在新莊區一處停車場追到肇事車輛，員警也在同時間趕抵，警方依《道路交通管理處罰條例》第62條，對駕駛開罰，最高3000元，並吊扣其駕照最高3個月。

2日晚間7時許，31歲林姓男子駕駛紅色小客車，由樹林區俊英街248巷往樹林方向行駛，與對向同樣姓林的41歲男子的小客車會車時發生碰撞。然而，41歲林姓駕駛卻未下車查看便踩油門離開現場。

開紅車的林男不滿新車被擦撞，先是打電話報警隨後尾隨，沿路追了半公里至新莊區民安西路一處停車場，此時員警獲報也趕到，依《道路交通管理處罰條例》第62條規定，對41歲林姓男子開出罰單1000至3000元，並吊扣駕駛執照1至3個月。

警方提醒，交通事故發生後，無論是否有人受傷，肇事雙方都應留在現場並通知警方處理。肇事逃逸不僅可能面臨行政罰款，還可能需承擔刑事責任，切勿因僥倖心理而違法。

▼同姓林的肇事駕駛逃逸，在新莊停車場被堵到 。（圖／記者陳以昇翻攝）