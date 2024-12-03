桃園總預算三讀通過　張善政盼府會聯手擘劃新藍圖

▲桃園市議會第三屆第四次定期審議市府明年度總預算案，議長邱奕勝宣布完成三讀程序審議。（圖／桃園市議會提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議會第三屆第四次定期會審議市府114年度總預算案，今（3）日完成二讀及三讀程序完成審議，市長張善政感謝議長邱奕勝與全體議員支持並提供寶貴意見，明年度將持續推動多元社福政策照顧市民各項需求，包括國中小營養午餐免費各項社福預算等，但明年度總預算建設支出仍較今年增加30.49億元，市府未來將持續秉持著開源節流、穩健財政精神，妥適運用通過預，逐步擘劃未來城市新藍圖。

桃園市政府114年度總預算案審議結果，公務預算部分：歲入原列1,553億8,900萬元，審議結果全數通過，較113年度增加121億8,900萬元；歲出原列1,711億9,800萬元，審議結果刪減2.5億元，核列1,709億4,800萬元，較113年度增加141億4,800萬元；以上歲入歲出相抵差短155億5,900萬元。附屬單位預算部分：總收入（基金來源）原列866億3,554萬1,000元，審議結果刪減3,000萬元，核列866億554萬1,000元；總支出（基金用途）原列861億7,324萬8,000元，審議結果刪減3,000萬元，核列861億4,324萬8,000元，盈（賸）餘計4億6,229萬3,000元。

▲桃園市議會第三屆第四次定期審議市府明年度總預算案，今天完成三讀程序。（圖／桃園市議會提供）

市長張善政感謝桃園市議會議長邱奕勝、副議長李曉鐘及全體議員的支持並提供寶貴意見，明年度市府將雖持續推動多元社福政策照顧市民各項需求，如國中小營養午餐免費、長者之三節及重陽禮金、TPASS通勤月票、凍卵營養金、產後憂鬱心理諮商、擴大肺癌篩檢等，但114年度總預算建設支出仍較113年度增加30.49億元，為兼顧社福及建設發展，市府將致力讓桃園成為宜居幸福城。