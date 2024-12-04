怪男洗衣店連偷他人衣物！大剌剌穿身上再光顧　被害人當場抓包

▲邱姓男子去年12月間連續在中壢區龍岡路某家自助洗衣店竊取他人衣物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子去年12月間在中壢區龍岡路上某家自助洗衣店，連續竊取他人清洗衣物，被害人察覺後通報店家調閱監視器查出邱男行竊影像，未料今年1月間，邱男竟穿著偷來衣物再度現身洗衣店，被害人發現後立即報警處理，中壢警方到場後，依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦；桃檢複訊時，邱男辯稱喝醉「拿錯了、誤拿」，檢方認為係卸責之詞不予採信，偵結依竊盜罪嫌起訴，邱男目前因他案在監執行中。

檢警調查，年約30歲的邱姓男子於去年12月28日晚間8時許在中壢區龍岡路上自助洗衣店，分別竊取李姓、藍姓被害人清洗的長袖上衣、運動長褲及內衣等衣物，又於12月31日下午3時許再度在該洗衣店竊取謝姓被害人清洗之衣物，3名被害人發現衣物遭竊後向店家通報，店家調閱監視器發現是邱男所為。

▲監視器畫面清楚錄下犯行。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

未料，邱男於今年1月7日晚間7時許再度現身洗衣店，其中謝姓與藍姓被害人發現邱男穿著竊取他人失竊衣物時，立即報警處理，中壢警方到場後依竊盜罪嫌將邱男移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，邱男辯稱案發時喝醉了，有人請他幫忙收衣服，所以是「拿錯了、誤拿」，但檢方根據警方調閱監視畫面，邱除了拿自己衣服外，還把別人的衣物也拿走，邱男事後坦承犯行，希望能與3名被害人達成和解，檢方偵結依竊盜罪嫌將邱男起訴。