真的可以改！LINE ID「只能改1次」　官方曝條件

▲LINE ID更改只能1次！（圖／網友茉莉提供）



網搜小組／劉維榛報導

許多人建立LINE ID時，直覺設定生日、手機等隱私資訊，日前有網友實測1招成功，可寫信給客服更改ID即可。對此，LINE官方也點頭證實，只要ID含有個人資訊，就有重置的機會，值得注意的是只能更改1次，用戶請慎重使用。

LINE官方部落格在今（4日）指出，用戶設定LINE ID時，要避免將個人資訊設為LINE ID，像是不少人會把電話號碼或其他隱私訊息設為LINE ID，看似方便，但若需要分享LINE ID時，可能因包含個人資料造成使用上的不便。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，官方表示，若ID含有電話號碼、身分證字號、以及出生年月日，就可聯繫客服進行更改，需明確描述「希望更改LINE ID」的原因，以便客服確認資格，同時強調只有一次重置機會。

步驟1：設定→支援中心→聯繫LINE客服小幫手，加入官方帳號。



步驟2：寫信給客服→服務類別（LINE、個人設定、LINE ID）→勾選「我想變更LINE ID」以及填寫原因、相關資料即可。

▲加入客服小幫手，並寫信要求更改即可 。（圖／記者劉維榛製）

此外，官方也提醒，如果LINE ID無法再重置，或者不想讓他人透過ID搜尋，除了手動關閉「允許利用ID加入好友」功能外，能以QR Code或搜尋電話號碼的來方式加好友。