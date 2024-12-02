賭博網站客服月收1500萬！陸男來台設據點撈近億　37人被起訴

▲男子開公司幫賭博網站做客服牟利遭起訴。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

大陸籍男子李志遠涉嫌來台設立人頭公司，幫5間國際賭博平台處理紙牌類、體育賽事投注的客服工作，雖然李男沒有直接接觸到賭資或賭客，但每個月仍可領到美金46萬元(約新台幣1500萬元)的高額報酬，用來支應聘僱員工等相關開銷，台北地檢署調查後，依聚眾賭博等罪嫌將李志遠及配偶、員工等37人提起公訴。

起訴指出，李志遠在2020年6月間在台北市內湖區設立啟諾科技公司，並大舉招收工程師、客服人員，分別處理博天堂娛樂城、凱發娛樂城、尊龍娛樂城、利來娛樂城、J9娛樂城等5間國際賭博平台的客服工作，協助賭客出金、入金、排除障礙，以及媒合虛擬貨幣交易。

這些賭博平台在網路上提供紙牌類、老虎機、體育賽事及彩票等，各種博弈玩法，吸引眾多賭客上門試手氣，其中博天堂娛樂城從2023年9月到12月的投注額高達新台幣1103億元，已經構成意圖營利提供場所及聚眾賭博等罪嫌，檢警在2024年初搜索啟諾科技公司等處所，查扣電腦主機69組、手機2支、平板電腦2台等證物。

檢察官認為，李志遠設立的公司上上下下都在協助非法賭博，且每月收取鉅額酬勞，據以牟利，也是賭博罪共犯，估計不法所得近億元，因此將李等37人提起公訴，並向法院聲請查扣相關帳戶存款及不動產，以便於日後宣告沒收。