歷經生死交關重回崗位　趙少康致歉：侯康落選才讓民進黨繼續亂搞

▲趙少康。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

記者郭運興／台北報導

前中廣董事長趙少康日前因主動脈有擴大現象，造成瓣膜關不緊，做了「開心」手術，心臟停止3個小時；後來又因摔了一跤，肝臟邊角破裂、內出血，送進加護病房。而趙少康今（4日）時隔60天重回辦公室，他表示，住院這趟，看盡生老病死、悲歡離合，深深覺得對不起大家，因為「侯康」沒當選，才讓民進黨能繼續亂搞，台電賠幾千億、國防軍購增加6千多億，廣電「綠友友」貪瀆，這些民脂民膏浪費在兩岸對峙上，實在很不值得。

趙少康表示，時隔整整60天，今天一早重新踏進在中廣的辦公室，謝謝同仁們的熱情歡迎，送給他的每一朵花，都代表一個祝福，希望大家都身體健康、平安幸福。

趙少康表示，住院這一趟，看盡醫院裡的生老病死、悲歡離合，更近距離感受醫護人員的血汗辛苦，醫生總會抱怨，病沒好都怪醫生，病好了都感謝上帝，沒人感謝醫生。

趙少康說，所以他要特別謝謝為他主刀的振興醫院魏崢院長、蘇正熙主任、張忠毅主任、熊名琛醫師以及內外科每位醫生，為了他的病真是盡心盡力，當然，護理師們也非常辛苦，真是覺得台灣的制度對不起他們。

趙少康再說，除了醫護人員，家人跟粉絲們的擔心、掛念，他也深感過意不去，要感謝的人太多，所以就謝天吧！

接著，趙少康透露心聲，這次住院開刀，看到好多生病受苦的人，在加護病房裡，他算是輕症了，比他辛苦的人很多，深深覺得對不起大家，因為這次「侯康」沒當選，才讓民進黨能繼續亂搞。

趙少康指出，台電一年賠幾千億、國防軍購增加到6000多億，廣電「綠友友」貪瀆天文數字，只要從這些拿一部分出來，為醫院增加好的設備、為醫護人員提高待遇、幫助窮苦的人，不是更好嗎？這些民脂民膏卻浪費在兩岸對峙、軍備競賽上，最後可能都成為廢鋼廢鐵的武器，實在很不值得。

最後，趙少康強調，經過這次生死交關，受到這麼多人的幫助，他要成為一個更好的人，多關心弱勢、多關心台灣的制度跟福利，希望台灣也能更好。當然，現在的他，對生命的體會更深刻，還是要老生常談「健康最重要」。

▼趙少康回到崗位。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）