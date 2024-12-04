再爆海科館館長霸凌案內幕　凌濤：有同仁寫好遺書準備輕生

▲凌濤緊咬海科館霸凌案。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

教育部管轄的海科館館長陳素芬爆發嚴重職場霸凌事件後，經教育部調查記一大過、調降職等並送監察院調查。國民黨持續緊咬此案，桃園市議員凌濤揭露更多內部關鍵證據，調查報告中查到一位同仁差點輕生，已經寫了遺書，幸好家屬機警，警方在其輕生之前緊急救回了這條寶貴生命，「調查報告不敢公佈，難道是因為牽扯到一條原本要輕生的寶貴生命？」

新北市議員陳偉杰質疑，民進黨政府霸凌連環爆，還有多少案子沒有被報導出來？教育部對於海科館罷凌事件居然只有簡單的兩頁報告，用一大過來調職，這樣的處分讓公務人員可以心安嗎？調職後，是不是到了其他部門繼續升官？繼續來霸凌其他基層公務員？

對於教育部長鄭英耀神隱擺爛，不出席記者會，陳偉杰三問行政院長卓榮泰，事發至今長達40天，調查報告荒腔走板，鄭英耀不用出面面對？二問卓榮泰，教育部霸凌調查過程長達40天有嚴重瑕疵、官官相護的流程是否需要啟動調查程序？三問卓榮泰，是不是國民黨不爆料就打算擺爛到底？國家培養公務人員並不容易，建構好的工作職場是政府責無旁貸的責任。

凌濤痛批教育部謊話連篇，根據一份對話記錄顯示，面對無助陳情，教育部不是調職館長，而是變相處罰受害者？根據吹哨者確認事發至今，教育部不曾調職受害者，只會欺騙立委及受害者，直到11月27號以前讓受害者持續擔驚受怕。教育部根本就是說謊，且說謊不打草稿。

凌濤續指，調查報告中查到一位同仁差點輕生，已經寫了遺書，幸好家屬機警，警方在其輕生之前緊急救回了這條寶貴生命。調查報告不敢公佈，難道是因為牽扯到一條原本要輕生的寶貴生命？此外，教育部聲稱陳素芬小姑陪同出差是具有專業，為什麼陳素芬老公、兒子、兒子女友也都前往日本考察？有沒有花國家公費？北檢要不要查？涉嫌貪污的案件，教育部還要隻手遮天？

凌濤批評，教育部不敢說的是陳素芬進用親人是慣犯，就因為其是林右昌的人馬，所以陳素芬在基隆教育處處長任內就能手眼通天。陳淑芬擔任林右昌時期的教育處處長，就已將小姑請入基隆市府家庭教育中心任職，之後教育部聘用陳素芬任海科館館長，再度進用小姑，違反三親等的規定，請問教育部毫不知情？是否敢追討不法所得？難道林右昌通通不知情？他強調，這些罪狀罄竹難書，教育部不應變成一個說謊的「教育布」。

