民進黨「戒嚴文」挨轟　藍議員曝問題大條：黨內有人想重啟魔戒？

▲民進黨團發文惹議。（圖／翻攝王婉諭臉書）

記者郭運興／台北報導

南韓總統尹錫悅3日突襲宣布戒嚴，震撼國際。民進黨團卻在社群發出疑似「挺戒嚴」貼文，遭砲轟後，旋即刪除，民進黨團4日則澄清「絕不支持戒嚴」。對此，國民黨台北市議員李明賢表示，民進黨發文難道不也是「另種聲援」？這不是小編亂發白癡文而已，而是執政黨長期放任黨內各種勢力，妖魔化所有在野監督。他強調，真正問題大條的是，民進黨內部有人懷念，甚至瀰漫著重啟戒嚴魔戒的力量，民主要走回頭路了嗎？

立法院民進黨團昨晚發文表示，「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次阻擋小撲國安提案、百般刁難王義川就職。不要懷疑，Team Taiwan的我們，其實每分每秒、無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕這個國家」，此文一出，引起軒然大波，民進黨隨後立即刪去貼文。

對此，李明賢表示，南韓總統尹錫悅反擊在野黨，手段是宣布戒嚴震驚全球，立法院民進黨團卻在社群媒體發文強力砲轟在野黨，難道不也是「另一種聲援或心嚮往之」？

李明賢認為，這不是小編亂發白癡文而已，而是執政黨長期放任黨內各種勢力，妖魔化所有在野監督，讓台灣民主道路蒙上陰霾。

李明賢說，在野黨監督執政黨天經地義，特別是民進黨已經長期執政9年，包括最近的「就業安定基金」被當成小金庫、國發基金是否被濫用，然而，執政黨靠著一句國安考量、抗中保台至上，就可以迴避所有監督嗎？

李明賢強調，戒嚴授權政府力量無限擴大，當政府掌握這只魔戒，就會大肆侵害人權；一個在戒嚴時期成長茁壯的政黨，理應記取教訓；然而，民進黨內部有人懷念，甚至瀰漫著重啟魔戒的力量，這才是真正問題大條了，台灣民主要走回頭路了嗎？

民進黨團幹事長吳思瑤今天則澄清，民進黨刪文撤下，也就是表達反戒嚴立場，同時也不會過度討論他人內政，她強調，民主絕對不走回頭路，民主的問題用民主解決，民進黨一路反抗威權，因此不會，也不容回到過去。

▼民進黨團澄清貼文。（圖／翻攝自threads／民進黨立法院黨團，點圖放大）