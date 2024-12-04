雙城論壇月中登場！上海副市長華源將率團抵台2天　16日先市政參訪

▲北市府發言人殷瑋。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市政府4日上午宣布，2024台北上海雙城論壇將於17日登場，上海市將由副市長華源帶隊出席，而主題為「智慧治理，永續未來」，持續推動「雙城好、兩岸好」的目標。台北市政府發言人殷瑋說明，此次上海主團16日抵達台北，並向中央提報共2天（16、17日），也確定會有參訪行程，但目前尚待中央核定。

北市府4日宣布，雙城論壇今年依例輪到台北市主辦，台北市政府將持續秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則，以及「雙城好、兩岸好」的願景，與上海市進行城市交流，雙方經過溝通，決定將於今年12月17日舉辦「2024台北上海城市論壇」。

殷瑋表示，本屆論壇主題訂為「智慧治理，永續未來」，三個分論壇的規劃分別是探討人本智慧和友好便捷交通環境的「友善交通分論壇」、探討兩市水利建設及污水處理的「河川治理分論壇」，以及從文化觀點開展「老建築、新視野」的「人文城市分論壇」，上海市政府訪問團將由上海市副市長帶隊出席論壇活動。

殷瑋提及，雙方也將在本屆論壇簽署「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」。

針對上海方派出哪一位副市長來台？殷瑋於北市府受訪時回應，就目前掌握的名單瞭解，名單也都報給中央，是上海副市長華源。至於台辦主任會不會來？殷瑋說，相關的訪團名單已經報給中央，今天陸委會在受訪時也有對外證實，北市府本週已把相關文件都送到中央，如果後續較確認後，會再跟大家說明。

被問到此次副市長帶隊人數及待的天數？殷瑋提及，名單得由中央核定，確切答案屆時再來報告；而天數的部分，17日為論壇本身，因此主團16日就會抵達，並且報給中央16、17日共2天，此為依照過往慣例，2018年在台北舉辦的實體論壇也是安排此天數期程。

而上海方16日來台後，會不會有市政參訪行程，例如去大巨蛋等地？殷瑋指出，確實會有相關參訪行程，目前都報給中央核定中，如果有進一步的消息，會再來對外說明。

另外，關於此次馬英九基金會邀陸生團來台發生的爭議，陸委會主委邱垂正4日說有些違反許可範圍，會不會影響此次雙城審查？殷瑋稱，此問題應該要問陸委會，北市府跟中央就雙城論壇一事，是由雙方各自來表達，而台北市一向希望能夠在對等、尊嚴、善意、互惠的原則底下來完成，也都遵守相關的法規與程序，把應該要備好的文件都送給中央，也相信在中央核可的情況底下，內容都是大家能夠同意的。

殷瑋強調，很重要的一件事情是，雙城論壇已經是一個行之有年的機制，過去陸委會也公開表達過樂見，只要大家都還是這個立場，「我覺得其實就希望朝著『雙城好、兩岸好』目標推動」。

媒體追問，因為陸生團事件，陸委會可能會有行政處分，加上近期陸生團被一些獨派如影隨形，會不會擔心說雙城論壇受影響？殷瑋重申，台北市政府的立場，一向就是「對等、尊嚴、善意、互惠」原則。