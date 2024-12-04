北市爆狼師案市府遭批動作慢　苗博雅：做到該做的事有什麼好得意？

▲社民黨台北市議員苗博雅質詢。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市民生社區內的「平安新村教保服務中心」爆發狼師案，社民黨北市議員苗博雅指出，涉及猥褻、虐童的陳師曾在教育局公辦民營的「經國三民幼兒園」任職，雖8月28日已有家長向教育局反映，陳師也在9月10日被檢調羈押，但直到12月2日教育局才廣發問卷向家長了解，痛批市府行動慢半拍。對此，市長蔣萬安表示，若有可以加速處理之處，會再精進。

苗博雅3日在市政總質詢指出，陳師在2022年3月30日至2023年1月31日、2023年5月22日至2024年2月29日，於教育局公辦民營的經國三民幼兒園任職；接著2024年3月1日至2024年8月20日，則到平安新村教保服務中心任職。

苗博雅說，早在今年5月就有家長投訴陳師不當對待，代表可能早有性侵、不當對待情事，但教育局卻是在8月16日才接獲通報，接著8月26日就滾雪球般累計8案不當對待和性侵，8月28日也有家長向教育局反映陳師曾在幼兒園任職。隨後陳師在9月10日遭羈押。

苗博雅表示，陳師任職1年多，不可能只接觸到16名孩童，教育局經催促才終於在12月2日廣發211份問卷給幼兒園家長。苗質疑，7月份爆發幼兒園長之子的性侵案後更讓家長感到焦慮，「難道蔣萬安在競選市長政見時所說，要讓兒童哭聲成交響樂是這個意思？」

對此，蔣萬安回覆，案發後最重要的是先針對行為人做處置，因此即刻禁止陳師進入任何園區，並以最快速度裁罰終身不得任職，之前待過的幼兒園現在也全面調查。他強調，目前本案已依法調查，會加速處理，同時精進並增加教育局相關調查人力。

副市長林奕華也說，北市府動作已比司法快，司法只有起訴，但現在北市府行政調查已讓陳師終身不得任職。但苗博雅則狠酸，讓陳師終身不得任職只是依法規來做，沒有做才是失職，北市府只是做到該做的事，有什麼好得意？

教育局表示，保護幼童在安全的環境獲得照顧，是教育局的責任，針對教保人員涉重大性侵案件，本有必要隨案情發展逐一擴大清查潛在幼童，未來本局將精進與家長溝通之管道，提供充分資訊，讓家長理解並與市府合作，守護幼童安全。

▲台北市長蔣萬安率市府團隊備詢。（圖／記者湯興漢攝）