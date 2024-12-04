上海8名副市長！雙城論壇由華源赴台　年紀最輕擁公管碩士背景

▲上海市副市長華源。（圖／記者魏有德製）

記者魏有德／綜合報導

「台北－上海」雙城論壇確定於今（2024）年12月17日於台北舉行主論壇，上海市這次由副市長華源領軍參加。據了解，華源於1974年生，現年50歲，他在2023年1月時，由上海市副祕書長一職調升上海市副市長，成為上海領導團隊中最年輕的一位，「涉台事務」為其分管項目的一環，被認為是在市長龔正未能出席時，赴台參會的首選代表。

▲華源為上海現任領導團隊中最年輕的一位。（圖／翻攝微博）

根據上海市政府官網內的公開資訊顯示，上海市共有八名副市長，華源排序第二，擁有公共管理碩士學位，負責商務、外資外貿、民政、退役軍人事務、外事、國有資產監督管理、統計調查、涉台事務、婦女兒童、虹橋國際中央商務區建設、進博會、人民武裝等工作及臨時協助市長聯繫長三角一體化發展等工作。

華源是上海本地人，進入政界工作也都在上海任職，擔任過楊浦區政府外事辦副主任，共青團楊浦區委書記、黨組書記，延吉新村社區（街道）黨工委副書記、辦事處主任，五角場社區（街道）黨工委副書記、辦事處主任、黨工委書記；上海世博局黨群工作部副部長、部長；市民政局副局長、市社團局局長，市610辦副主任；青浦區委常委、副區長；奉賢區委副書記、副區長、代理區長、區長；市商務委黨組書記、主任等。

▲上海市政府領導團隊一覽表。（圖／翻攝上海市政府官網）

至於排序第一的常務副市長吳偉則是在11月28日才由上海市人大常委會通過任命，解決前常務副市長吳清離開後，懸缺一年多的空缺。與吳清相同的是，吳偉同樣為財經專長，曾任交通銀行副行長，在政務歷練上也有5年山西省常務副省長的歷練。

其餘6名副市長依排序分別為張小宏、劉多、解冬、張亞宏、陳杰和陳宇劍，另有兩名黨組成員舒慶和彭沉雷。其中，劉多和解冬為女性，分別職掌文旅生態和教育宗教等事務，至於張亞宏則是上海市政法系統的代表性人物，兼任公安局長。

