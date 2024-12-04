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快訊／臨時改！雙城論壇縮短12／16-17　上海副市長華源率團來台

▲▼ 上海副市長華源 。（圖／翻攝 上海市政府官網）

▲ 上海副市長華源率團赴台參加雙城論壇   。（圖／翻攝 上海市政府官網）

記者任以芳／台北報導

等待許久！台北市政府與上海市政府今（4）日同步宣布，雙城論壇將於今年12月17日登場。《東森新媒體ETtoday》記者掌握最新消息，大陸方面直到昨晚才拍版定案，此行將由上海副市長華源親自率團來台，大約105人抵台參加雙城論壇，論壇時間也臨時縮短成兩天，上海團預計16日抵台，17日參加主論壇、分論壇結束後，大約傍晚返回上海。

北市府今天公布雙城論壇時間以及主題內容，並且證實將由上海副市長率團來台，同一時間，大陸官媒《新華社》也公布上海市政府消息，雙方同日宣布「2024上海台北城市論壇」將於12月17日在台北舉行，上海市將派團赴台出席論壇。

由於北市府與上海市政府剛開始只有證實上海副市長帶隊，並未公布是哪一位來台。《東森新媒體ETtoday》掌握最新消息，這行率團來台由上海副市長華源親自帶隊。

先前外界推估可能是雙城論壇大陸方最高層級是上海市長龔正，實際上該人事定案到昨晚最後一刻拍版定案，已經送件陸委會。據了解，大陸方面先前口袋名單，有幾位赴台交流人選都是副市長層級，經過再三思考，選定華源來台。

依照以往雙城論壇時間3天為主，今年外界推估舉行時間落在12月16日到18日，《東森新媒體ETtoday》記者掌握最新獨家消息，上海團來台時間同樣是臨時調整，也是昨晚才決定，從3天縮短為2天，此行來台將有105人已經全部送件陸委會，目前等我方審核入台證，最晚必須在13日確認所有證件。

另外，本屆雙城論壇主題名稱稍有調整，聚焦主題未變。主論壇、分論壇文化、交通、水治理內容沒有變，雙方將在本屆論壇簽署「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」相關內容也沒有改變。

根據上海市政府官網介紹，華源於1974年5月生，今年50歲。主要負責商務、外資外貿、民政、退役軍人事務、外事、國有資産監督管理、統計調查、涉台事務、婦女兒童等工作。

官網介紹，華源主要分管市商務委員會（市口岸服務辦公室），市民政局（市社會組織管理局），市退役軍人事務局，市政府外事辦公室（市政府港澳事務辦公室），市國有資産監督管理委員會，市統計局，市政府台灣事務辦公室。

台北市政府4日上午宣布，雙城論壇將於今年12月17日登場，上海方將由副市長帶隊出席，而主題為「智慧治理，永續未來」，持續推動「雙城好、兩岸好」的目標。

陸媒《新華社》報導也指出，論壇期間，兩市將簽署有關交流合作備忘錄，進一步深化上海與台北兩市各領域的交流與合作。

回顧過去雙城論壇成果，報導指出，兩岸城市交流有利於增強兩岸同胞親情福祉，推動兩岸關係和平發展。「上海台北城市論壇」由上海市與台北市輪流舉辦，已成為上海與台北兩市之間重要的機制化交流平台。兩市深入探討和交流城市發展經驗，鞏固和拓展各個領域的合作，取得了積極成果。迄今為止雙方已簽訂了45項交流合作備忘錄。

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