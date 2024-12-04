網喊韓國給台灣「示範戒嚴」？　基進黨轟謬論：本質就是沒收民主

▲台灣基進黨主席王興煥。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

南韓3日晚間宣布戒嚴，6小時後於4日凌晨宣布解嚴。針對宣布戒嚴理由，南韓總統尹錫悅指「反對派彈劾人事、阻擋預算，導致政府癱瘓⋯為了避免人民被北韓勢力威脅」，而第一時間，在台灣有人拿藍白亂政的處境類比，甚至出現「示範戒嚴」、「戒嚴未嘗不可」等言論。台灣基進黨主席王興煥指出，戒嚴的本質就是沒收民主，台灣民主走到今天，本土陣營竟然有肯定戒嚴這種沒有歷史感的謬論？

王興煥指出，戒嚴的內容就是禁止集會結社、管制言論自由，由警察與軍隊執行「民主沒收」，南韓沒收民主的理由是在野黨癱瘓人事與預算，這在民主國家稀奇嗎？台灣在2000年到2008年前總統陳水扁執政時期的朝小野大還少經歷嗎？台灣民主走到今天，本土陣營竟然有肯定戒嚴、「尹錫悅可以，賴清德也可以」這種沒有歷史感的謬論？

王興煥表示，台灣民主得來不易，台灣共同體也是透過民主機制逐漸凝聚。公民投入政治，反抗國民黨與民眾黨挾國會多數之勢亂政，是為了守護台灣的主權與民主，而不是為了一黨一派的權力鞏固。民主問題民主解決，戒嚴就是沒收民主。尹錫悅的戒嚴，圖的是鞏固權力的一己之私，對台灣現況只有引以為戒的意義，不應具有任何效法的價值。

王興煥也補充，全世界最沒資格討論戒嚴問題的就是戒嚴台灣38年的國民黨，他們只能解散，沒有參與民主憲政的資格。