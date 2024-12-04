陸媒酸中山女高學生「馬龍進了盤絲洞」　綠斥：對台灣小女生的輕蔑

▲馬英九邀請陸生團來台，中山女高學生圍觀。（圖／馬英九辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九邀請中桌球名將馬龍與陸生團訪台，訪團前往台北市中山女高參訪，不少女學生圍觀，但此畫面卻被中國主流媒體形容是馬龍「進了盤絲洞」，中山女高表示嚴正抗議。民進黨今（4日）表示，馬英九、蕭旭岑自我矮化發言不斷，馬辦猶如「中共宣傳部在台支部」 配合打壓台灣主權，卻反過來惡意指責民進黨「覇凌」小女生，相關矮化言論才是對台灣的霸凌，「盤絲洞」說法更是對台灣小女生的輕蔑，怎麼這時蕭旭岑就選擇閉口，不幫忙抗議一下？

民進黨中國部指出，馬英九中生訪團的「中國台北」不當發言引發社會嘩然，負責此團行程的蕭旭岑不僅加碼稱也可以說「中國台灣」，還反過來惡意指責民進黨「覇凌」小女生，台灣應該接受不同言論才是民主自由？這種說法完全是顛倒是非、不負責任。

民進黨中國部表示，中生訪團在台灣完全可以不涉政治、健康交流，可是當相關發言已經矮化台灣地位、傷害台灣人民情感，難道不是一種公開對台灣的「霸凌」嗎？台灣社會不能正當反應嗎？另外，中國媒體指桌球明星馬龍訪中山女高如入盤絲洞，這難道不是對台灣小女生的輕蔑嗎？怎麼這時蕭旭岑就選擇閉口，不幫忙抗議一下？

民進黨中國部指出，在台灣有一批人長期與中共沆瀣一氣，不但配合中共發表「批評我國政府」、「分化台美關係」的論述，提供中共「以台批台」素材，更不斷透過發言「矮化台灣」，向國際社會釋放錯誤訊息，馬英九及蕭旭岑就是其中關鍵角色。

民進黨表示，回顧馬、蕭近年的發言會發現，兩人不斷唱和中共論調，時常「自我矮化」，跟著中共一起打壓台灣主權，例如2023年3、4月，參訪南京前總統府不敢說出「中華民國總統」，僅表示「2008年我也當過『這個』」；於湖南大學演講時，引用中國憲法稱：「台灣是中國不可分割一部分」。2023年6月，馬英九宣稱「九二共識」是「兩岸的政治基礎」，又稱「台灣不少人混淆九二共識與一國兩制，把『大陸和台灣』稱做『中國和台灣』」。

2023年11月，馬英九表示，怎麼可以把我們國家叫作「台灣」？台灣是「台灣省」。2024年1月，馬英九稱「就兩岸關係而言，你必須相信他（習近平）」。2024年3月：蕭旭岑稱「台灣不是國家，屬於中國（中華民國）的一部分」。2024年4月，馬英九質疑，「如果台海發生戰爭，美國會如此毫無保留地挺台灣嗎？」，並配合中共論述稱「兩岸同屬中華民族」。

2024年7月，馬英九表示，絕不容許「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」等嚴重傷害兩岸關係的言論出現。2024年10月，馬英九宣稱，「兩岸爭議是否涉及國際法問題，並不是問題的關鍵，雙方彼此關係也不可能靠適用國際法就能解決」。2024年11月，馬辦執行長蕭旭岑受訪時稱賴總統所講的「中華民國」是「違憲」的，是「台獨借殼上市」。2024年12月，馬辦執行長蕭旭岑回應訪團中生「中國台北隊」時稱，「也可以講中國台灣，因為我們都屬於一個中國」。

民進黨中國部指出，馬英九、蕭旭岑持續在台灣發表「自我矮化」的言論，猶如「中共宣傳部在台支部」，與中共官方唱雙簧，不但向中共提供「大外宣」素材，更是直接向國際傳達錯誤訊息，民進黨中國部批評，馬蕭不斷發表「一中論調」，配合中共打壓台灣主權，完全就是背叛全體台灣人民的行徑。

民進黨中國部呼籲，中共及馬蕭之流都應認清 #兩岸互不隸屬 的客觀事實，不斷打壓台灣、發表「矮化台灣」言論對兩岸關係毫無助益，民主台灣的人民也絕對不會接受。