數發部遭爆職場霸凌黃彥男道歉　鄭明宗發聲：深自檢討

▲發展部韌性建設司長鄭明宗。（圖／翻攝直播）

記者皮心瑀／台北報導

數發部遭爆有職場霸凌，發展部韌性建設司長鄭明宗動輒以「混蛋」辱駡咆哮下屬，還強勢要公務員提供點心，引來關注。立法院交通委員會4日邀請數發部報告業務概況，鄭明宗也在場，國民黨立委黃健豪質詢時要求鄭明宗回應，對此，鄭明宗強調，會深自檢討並接受調查。

黃健豪指出，數發部被投訴也有霸凌狀況，這事實還是可能有內部鬥爭？希望鄭明宗可以把話講清楚，是不是真的有相關情事，還是有爭鬥問題？

鄭明宗說，這件事情造成整個部的傷害，他深感抱歉，也深自檢討，目前已經成立調查小組調查該案，他也會接受調查。

黃健豪表示，鄭明宗願意出席，比起勞動部謝宜容分署長好太多，後續不管調查結果，還是肯定鄭明宗出來面對。

國民黨立委林沛祥質詢時則高聲批評，如果公部門的人說混蛋算不算霸凌？用這種語氣命令下屬，他們的感受就是這樣，數發部有把基層員工當作勞工？還是他們沒有數位人權？現在都說要等調查報告出來，會不會像是想要大事化小，小事化無拖過去？

對此，數發部長黃彥男說，數發部根據報告會有處理，他也要道歉，因為確實是他督導不周，才發生這樣的事，但這個事情的處置要等調查報告出來，才能做適當處理，他也常講工作壓力很重，但愛的教育、鐵的紀律，這還是要有。