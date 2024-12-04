好禮庇選迎新年　黃偉哲：買庇護工場年菜吃美味還有愛心味

▲台南市勞工局4日辦理「『時』來運轉─台南庇護年節獻禮」行銷記者會，攜手轄內7家庇護工場，推出多項應景禮盒，邀請台南市長黃偉哲擔任最佳代言人，行銷庇護工場產品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接即將到來的小龍年，台南市勞工局4日辦理「『時』來運轉─台南庇護年節獻禮」行銷記者會，攜手轄內7家庇護工場，推出多項應景禮盒，邀請台南市長黃偉哲擔任最佳代言人，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署分署長劉邦棟、議員吳通龍等也來到官田區農會超市前，共襄盛舉協力行銷庇護工場產品。

市長黃偉哲表示，台南是個充滿愛的城市，今年7家庇護工場，用心規劃12樣精美年節獻禮，每逢過年家家戶戶都要訂購年菜或禮盒，建議可向庇護工場訂購，不僅能吃到美味還能吃出「愛心」味，台南市政府也將訂購禮盒或年菜一起做愛心，歡迎社會大眾踴躍訂購，共同用行動支持庇護工場。

勞工局指出，庇護工場規劃的12樣精美年節獻禮，包括喜憨兒台南場製作的6款經典年菜、蓮心園的鮮翠綜合美生菜、展翼的蛇翼祥瑞禮盒、菩提澄園的澄園春韻禮盒、安平康家福田的戀戀夏豆禮盒，以及由吉茂製作的金蛇鴻運獎牌與客製化新春年節賀卡，從年菜、飯後甜點到賀卡、紅包袋等年節商品，應有盡有，不僅可一次購足，分享滿滿地幸福，又可參加台南購物節的抽獎，今年只要消費滿50元就可以獲得抽獎機會，加入臺南購物節官方LINE帳號即可直接在手機上進行登錄，並享有「幫我兌獎」功能，讓中獎通知更便利，活動至2025年2月15日止，買越多，中獎機率越高！詳情請見台南購物節官網或臉書搜尋「2024台南購物節」。

台南市勞工局長王鑫基提到，庇護工場為搶得年菜先機，特別與官田農會通路合作提早推出年節好禮預購，各家庇護工場提供的節慶商品各有不同，從年菜到年節送禮、紅包、賀卡等一一俱足。此外，勞工局在身心障礙就業服務上，將更盡力落實CRPD精神，協助身心障礙者就業，而庇護工場即是為身心障礙者提供就業機會，不僅幫助身心障礙者改善經濟，同時更啟發工作潛能，創造生命的價值與自信，也請企業及社會大眾，透過購買庇護商品給庇護員工鼓勵與支持。

今年年節獻禮的6道經典年菜，全由喜憨兒台南庇護工場，以通過ISO 22000及HACCP食品安全雙認證，最嚴謹流程及最高規格來製作鮮凍食品，尤其是「珠圓玉潤慶團圓」與「黃金松阪豚吉祥油飯」這兩道菜，是喜憨兒庇護工場與錦霞樓(阿霞飯店二代) 技術合作聯名推出的必買年菜，「龍鳳呈祥干貝烏骨雞」則是由漢典食品技術教導，以細火慢燉熬取干貝及全雞等食材，湯頭濃郁鮮甜、「年年有餘慶鯧盛」以樹子凸顯魚肉鮮甜滋味、「富貴吉祥黃金西魯肉」將肉絲、魚皮、蟹肉、大白菜等食材切絲，加入獨家醬料和鮮美湯頭煨煮而成最後鋪上「炸蛋酥」；此外因應蔬食者增多，喜憨兒也特別製作「滿堂蔬食佛跳牆」，即日起至114年1月13日止，年菜單品預購3盒95折，5盒以上88折。

除了年菜產品，年節送禮部分則有展翼烘焙坊推出「蛇翼祥瑞禮盒」消費滿5000元除享免運外，滿20盒再享95折優惠；安平康家福田推出「戀戀夏豆禮盒」內有蔓越莓搭配夏威夷豆、腰果和南瓜子；而菩提澄園推出「澄園香韻禮盒」由水果乾、腰果及藜麥棒組成，即日起至2025年1月2日前訂購，享早鳥優惠價；蓮心園推出「綜合生菜盒及蔬菜箱組合」使用當季蔬菜隨季放置，共有5包蔬菜，至少放置無毒季節蔬菜三種，而吉茂庇護工場則有金蛇鴻運獎牌、文創紅包袋；創義庇護工場也特別運用AI技術，開發客製化新春年節賀卡。

欲採購庇護工場好禮，可上勞工局網站查詢或洽勞工局專線:06-2991111轉8459陳小姐，另提供各家庇護工場聯絡資訊如下:

年菜訂購-喜憨兒台南場：06-2642527；

蛇翼祥瑞禮盒-展翼庇護工場：06-2013217；

戀戀夏豆禮盒-安平康家庇護工場：06-3134597；

澄園香韻禮盒-菩提澄園：06-5712342；

綜合生菜盒及蔬菜箱組合-蓮心園農場：06-6876008；

客製化印務-吉茂庇護工場：06-2901348及創義庇護工場：06-2150218。