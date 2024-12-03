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12強棒球英雄台南盛大遊行　黃偉哲與萬千球迷見證歷史

▲台南市政府特別於3日舉辦「台灣英雄IN台南-棒球英雄遊行」活動，總計超過2萬人參加遊行，另有超過6千人參與市立棒球場球星見面會，市長黃偉哲與球迷共同見證歷史。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府特別於3日舉辦「台灣英雄IN台南-棒球英雄遊行」活動，總計超過2萬人參加遊行，另有超過6千人參與市立棒球場球星見面會，市長黃偉哲與球迷共同見證歷史。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024世界棒球12強賽，台灣代表隊4比0完封日本奪冠，創造歷史紀錄！為紀念這得來不易的榮耀時刻，台南市政府特別於3日舉辦「台灣英雄IN台南-棒球英雄遊行」活動。

▲台南市政府特別於3日舉辦「台灣英雄IN台南-棒球英雄遊行」活動，總計超過2萬人參加遊行，另有超過6千人參與市立棒球場球星見面會，市長黃偉哲與球迷共同見證歷史。（圖／記者林東良翻攝，下同）

邀請冠軍陣容中出身台南統一獅職業球隊的成員，包含MVP「台灣隊長」陳傑憲、選手潘傑楷、林安可、邱智呈與高志綱首席教練、「餅總」林岳平教練、吳瑀政訓練員、余婉綾防護員等人出席。此外，本次U12亞洲少棒錦標賽台灣代表隊亦勇奪冠軍，代表隊球員崇明國中林暐諺及其教練陳峰民也陪同出席遊行接受眾人喝采。

▲台南市政府特別於3日舉辦「台灣英雄IN台南-棒球英雄遊行」活動，總計超過2萬人參加遊行，另有超過6千人參與市立棒球場球星見面會，市長黃偉哲與球迷共同見證歷史。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，本次奪冠一路以來的歷程令人十足動容，有幸與這麼多熱愛棒球的市民朋友一同見證歷史，非常感謝這些台灣英雄的精采表現，為大家帶來無比的驕傲與感動！今日也特別邀請獲得今年U12賽事「最佳外野手獎」殊榮的代表隊球員崇明國中林暐諺前來參加遊行，象徵台灣棒球精神將一代接一代永續傳承。

▲台南市政府特別於3日舉辦「台灣英雄IN台南-棒球英雄遊行」活動，總計超過2萬人參加遊行，另有超過6千人參與市立棒球場球星見面會，市長黃偉哲與球迷共同見證歷史。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市政府特別於3日舉辦「台灣英雄IN台南-棒球英雄遊行」活動，總計超過2萬人參加遊行，另有超過6千人參與市立棒球場球星見面會，市長黃偉哲與球迷共同見證歷史。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府為表彰選手的優異表現，特別加碼100萬元獎金予陳傑憲、林安可、潘傑楷等設籍台南職業球員，另提供30萬元鼓勵邱智呈及郭俊麟等在地球團統一獅球員。除了獎勵優異選手外，教練團的運籌帷幄、選手調度也是本屆賽事致勝關鍵，針對此次勞苦功高的教練團林岳平、高志綱、王建民、陳江和等，只要是台南市籍或統一獅的教練，原訂頒發30萬元獎金，市長黃偉哲在今日活動現場宣布一律加碼為50萬元獎金，並發放獎金10萬元予防護員、訓練師等後勤團隊，以表達市府對於棒球運動的支持。

▲台南市政府特別於3日舉辦「台灣英雄IN台南-棒球英雄遊行」活動，總計超過2萬人參加遊行，另有超過6千人參與市立棒球場球星見面會，市長黃偉哲與球迷共同見證歷史。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市政府特別於3日舉辦「台灣英雄IN台南-棒球英雄遊行」活動，總計超過2萬人參加遊行，另有超過6千人參與市立棒球場球星見面會，市長黃偉哲與球迷共同見證歷史。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日遊行車隊於下午4時自永華市政中心南島路出發，一路浩浩蕩蕩地行經建平路、永華路、夏林路與健康路，最終抵達台南市立棒球場。遊行結束後緊接著便是在台南市立棒球場舉行的「台灣棒球英雄球星見面會」，下午4時45分活動開始，全程免費入場。現場除了參與遊行的台灣代表隊成員出席，UniGirls與統一獅隊的吉祥物萊恩、盈盈，114全中運吉祥物大員及甜甜也一同現身與球迷同樂，並由市長黃偉哲為英雄們舉行榮耀頒獎儀式。

▲台南市政府特別於3日舉辦「台灣英雄IN台南-棒球英雄遊行」活動，總計超過2萬人參加遊行，另有超過6千人參與市立棒球場球星見面會，市長黃偉哲與球迷共同見證歷史。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市政府特別於3日舉辦「台灣英雄IN台南-棒球英雄遊行」活動，總計超過2萬人參加遊行，另有超過6千人參與市立棒球場球星見面會，市長黃偉哲與球迷共同見證歷史。（圖／記者林東良翻攝，下同）

熱情的球迷也積極響應今日活動，總計超過2萬人參加遊行，另有超過6千人參與市立棒球場球星見面會，立委林宜瑾、林俊憲、陳亭妃及議員蔡麗青、林冠維、周麗津、蔡宗豪、李啟維、陳怡珍、陳皇宇、朱正軒、李宗翰、陳秋萍、郭鴻儀皆到場共襄盛舉，場面熱鬧非凡。

▲台南市政府特別於3日舉辦「台灣英雄IN台南-棒球英雄遊行」活動，總計超過2萬人參加遊行，另有超過6千人參與市立棒球場球星見面會，市長黃偉哲與球迷共同見證歷史。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市體育局表示，未來市府將持續戮力發展棒球，除推動三級基層棒球發展體系，向上銜接至大學、城市棒球隊及統一獅職業球隊，提供選手完整的球涯發展規劃外，也藉由「獎勵台南市績優青少棒選手銜接本市青棒校隊就讀訓練計畫」，補助青少棒績優選手每月2000元培訓津貼及減免午餐費、學雜費，鼓勵這些小選手能根留台南就近訓練，為台南棒球的未來打下更堅實的基礎。而隨著亞太國際棒球訓練中心成棒主球場完工在即，未來也將透過更多的賽事與國際棒球交流活動，讓台南「棒球之都」的盛名傳遍世界，顯現台南發展棒球的決心與卓越成果。

▲台南市政府特別於3日舉辦「台灣英雄IN台南-棒球英雄遊行」活動，總計超過2萬人參加遊行，另有超過6千人參與市立棒球場球星見面會，市長黃偉哲與球迷共同見證歷史。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展於上週六（11/30）正式開展，在呼應本次賽事奪冠熱潮的同時，也邀請所有熱愛棒球的市民朋友前來觀展，不只回顧過去，了解台南棒球的百年歷史，更藉此展望未來，為下一個百年持續努力。本次展覽期間至12月29日，上午9時至下午5時免費入場（每週一休館），展館地點位於亞太國際棒球訓練中心成棒主球場右外野下方，歡迎大家把握難得機會前來參觀。

▲台南市政府特別於3日舉辦「台灣英雄IN台南-棒球英雄遊行」活動，總計超過2萬人參加遊行，另有超過6千人參與市立棒球場球星見面會，市長黃偉哲與球迷共同見證歷史。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市政府特別於3日舉辦「台灣英雄IN台南-棒球英雄遊行」活動，總計超過2萬人參加遊行，另有超過6千人參與市立棒球場球星見面會，市長黃偉哲與球迷共同見證歷史。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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