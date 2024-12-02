　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市議會國民黨團書記長交接　黃偉哲率市府一級官員觀禮

▲國民黨台南市立委暨市黨部主委謝龍介，2日主持市議會國民黨團林燕祝與許至椿新舊書記長交接典禮，市長黃偉哲、議長邱莉莉及市府一級官員都參與觀禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國民黨台南市立委暨市黨部主委謝龍介，2日主持市議會國民黨團林燕祝與許至椿新舊書記長交接典禮，市長黃偉哲、議長邱莉莉及市府一級官員都參與觀禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國民黨台南市立委暨市黨部主委謝龍介，2日主持市議會國民黨團林燕祝與許至椿新舊書記長交接典禮，市長黃偉哲、議長邱莉莉及市府一級官員都參與觀禮，新任書記長林燕祝強調，這一屆書記長任內，努力為國民黨里長和議員人選招兵買馬，讓議會藍軍過半，更全力完成讓黃偉哲交棒謝龍介，當選市長的心願！

▲國民黨台南市立委暨市黨部主委謝龍介，2日主持市議會國民黨團林燕祝與許至椿新舊書記長交接典禮，市長黃偉哲、議長邱莉莉及市府一級官員都參與觀禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市議會國民黨團新舊任書記長交接典禮，2日在台南市議會簡報室舉行，現場冠蓋雲集，台南市黨部主委也是立法委員的謝龍介，出席監交典禮，市長黃偉哲、議長邱莉莉更是出席觀禮，今天剛好市議會二、三讀會，所有一級官員也都參加觀禮。燮主委並特別代表國民黨中央頒發書記長和副書記長聘書。

謝龍介主委表示，台南這些年來治安敗壞，官商勾結讓市民失去往日的榮譽感，感謝黨團成員這些年，努力揭發台南官商勾結弊案，還有好多弊案需要揭發，他將在中央和地方，共同發揮監督力量，讓台南未來更好。卸任書記長許至椿則說，未來的國民黨團一棒接一棒，也會更好。

議長邱莉莉特別參加交接典禮表示，恭喜林燕祝議員接任書記長，感謝不分黨派的議員，充分發揮理性問政的力量，讓議事殿堂不負選民所託，相信在不分黨派議員努力監督下，台南會越來越好。

▲國民黨台南市立委暨市黨部主委謝龍介，2日主持市議會國民黨團林燕祝與許至椿新舊書記長交接典禮，市長黃偉哲、議長邱莉莉及市府一級官員都參與觀禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲也表示，市政的推動，需要預算，因此，朝野都對財政收支劃分法相當關注，期待大家一起來努力，也祝福林燕祝書記長，市府未來會充分跟議會黨團配合。黃偉哲市長特別請謝龍介立委支持財政收支劃分法，謝龍介說接受『交辦』會為台南市民爭取福利；黃偉哲玩笑說，是『交辦』絕不是『交棒』， 由於黃市長跟謝委員在交接典禮上不斷交談，新任書記長林燕祝致詞時，大開兩人玩笑，嚇得黃偉哲市長一直揮手，她說不知兩人交情這麼好，所以市長『交棒』是水到渠成，未來她任內將努力為國民黨的里長和議員人選招兵買馬，希望藍軍能在議會過半，更會努力完成謝龍介立委，當選下屆台南市長的心願。

▲國民黨台南市立委暨市黨部主委謝龍介，2日主持市議會國民黨團林燕祝與許至椿新舊書記長交接典禮，市長黃偉哲、議長邱莉莉及市府一級官員都參與觀禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

看到黃偉哲市長被林燕祝的『交棒』說，嚇得頻頻揮手否認，謝龍介立委說，黃市長市在『交辦』，他跟黃市長是在討論財政收支劃分法，希望他能在中央幫台南市極力爭取財源，國民黨本來就跟全民站在一起，為民謀福利，他全力以赴。

新任幹部分別是，副書記長林美燕、盧崑福、尤榮智，發言人王家貞、蔡育輝、許至椿議員。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
運動中心意外！男沉泳池底14分鐘溺斃
張奕與妹妹到彰化！　現場爆歡呼
新北輔導老師涉多次性侵14歲學生　停聘調查
正牌老婆現身！陳傑憲遭打臉「一點都不浪漫」　爆私下舉動：想掐
「代理孕母」不開放了！衛福部急改口
快訊／宋家豪確定續約樂天
不滿棒球分隊！小六生打老師進警局　師撤告理由曝
快訊／00929公告配息　再創新低

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節返金一位難求！陳玉珍邀相關單位協調　增小三通及航空班次

台南市議會國民黨團書記長交接　黃偉哲率市府一級官員觀禮

2024桃園仙草嘉年華活動　檢方號召民眾響應「打詐反毒」

泰國國慶首次移師桃園舉辦　蘇俊賓：謝謝在桃泰國人的貢獻

全國首例　屏東縣府訂沙灘車活動管理自治條例：納管+罰則

北港朝天宮水陸法會現溫情　28名史瓦帝尼學童禮佛感恩台灣

海巡署南部分署新任分署長布達　鳳運昇少將宣誓接任

美國在台協會谷立言處長拜會　謝國樑：持續致力與國際接軌

微電車未掛牌最高罰3600元　桃園4移工遭取締...警加強宣導

國道3號北向328公里外側路肩火燒車　撲滅火勢只剩車架

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

姐要帶散步黑狗定格不敢動　聽爸喊「過來」牠秒衝出門

張景嵐自爆「已知結婚生子時間點」　認愛陳銳近2年「約會都在聊工作」

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

老婆車上播放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：我該送她去台灣嗎

SUHO「講錯少時歌名」隊友氣瘋　KEY看SHINee歌被誤答超阿雜

春節返金一位難求！陳玉珍邀相關單位協調　增小三通及航空班次

台南市議會國民黨團書記長交接　黃偉哲率市府一級官員觀禮

2024桃園仙草嘉年華活動　檢方號召民眾響應「打詐反毒」

泰國國慶首次移師桃園舉辦　蘇俊賓：謝謝在桃泰國人的貢獻

全國首例　屏東縣府訂沙灘車活動管理自治條例：納管+罰則

北港朝天宮水陸法會現溫情　28名史瓦帝尼學童禮佛感恩台灣

海巡署南部分署新任分署長布達　鳳運昇少將宣誓接任

美國在台協會谷立言處長拜會　謝國樑：持續致力與國際接軌

微電車未掛牌最高罰3600元　桃園4移工遭取締...警加強宣導

國道3號北向328公里外側路肩火燒車　撲滅火勢只剩車架

累到抱著劉冠廷痛哭！孫可芳幫寶寶洗屁股「滿手血」嚇到崩潰

任林首辦「人生自傳書成果展」！陪伴熟齡寫出第三人生好風景

中國製仿冒太多　墨西哥政府「派軍警抄家」整個市場全封了

《乒乓男孩》全台票房破1500萬　「徐若瑄驚喜現身」高雄包場！

王義川前腳離開調查委員會　黃國昌秒咆哮：會議都有錄音錄影

關懷盃31年歷史最悠久　林智勝感謝賴清德總統默默支持

日本環球影城聖誕限定6體驗　看雪人小小兵、霍格華茲城堡燈光秀　

上校王寶庭接任東部副分署長　海巡分署長親自布達勉勵

敘利亞反抗軍攻占阿勒坡　傳俄國駐敘部隊指揮官遭解職

重返巔峰？35歲哈登轟39分準大三元　生涯三分破3000顆史上第2

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

地方熱門新聞

復旦女大生談12強冠軍「祝賀台灣」　

秋冬新北漁港療癒之旅　泡溫泉賞景嚐鮮美海產

台南數百小草集結遊行挺柯P

新北招考4名抽水站技工　12／6起開放網路報名

新北雙和聖誕嘉年華　教會齊心分享傳遞愛

龍元宮建廟200週年慶成祈安圓醮　12/2登場

移工交通違規未繳收裁決書雞同鴨講說沒錢

1縣市宣布取消兩段式左轉！機車族狂讚

台鐵鳳鳴車站通車啟用　新北提升區域交通便利性

母身障又要照顧中風兒　內埔警暖心捐助弱勢

新北共創城鄉嶄新風貌　齊聚見證社規師精彩成果

微電車未掛牌最高罰3600元　桃園4移工遭取締

華醫Team 全民國防國軍裝備進駐校園展示

新北淡水區人口破20萬人　侯友宜：共創出城市生命力

更多熱門

相關新聞

藍綠為王義川吵翻天　黃國昌全程拒對視

藍綠為王義川吵翻天　黃國昌全程拒對視

國家發展基金不當投資調查委員會今（2日）召開第一次會議，民進黨團臨時要將成員柯建銘改成王義川，但臨時主席吳宗憲則認為，自己收到的開會通知沒有王義川，民進黨團則堅持不能剝奪王義川開會權利，雙方針鋒相對超過一小時仍無結論，其中王義川與坐對面的民眾黨團總召黃國昌時不時露出苦笑，「歡喜冤家」卻完全沒有對視、交集。被問到是否刻意避開眼神交流，黃國昌受訪表示，沒有啦！委員開會就好好認真開會，不需要去扯其它有的沒的事情。

王義川宣誓就職！　韓國瑜笑問：開始酒測啦？

王義川宣誓就職！　韓國瑜笑問：開始酒測啦？

「燒肉南霸天」起家厝11月底搬家　火鍋店低調秒接手

「燒肉南霸天」起家厝11月底搬家　火鍋店低調秒接手

陸生賀中國台北奪冠　藍委聲援：綠應包容

陸生賀中國台北奪冠　藍委聲援：綠應包容

「即戰力」王義川就任首日喊心情好　宣誓完衝國發基金調查委員會

「即戰力」王義川就任首日喊心情好　宣誓完衝國發基金調查委員會

關鍵字：

台南市議會國民黨書記長黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

台中驚傳警察進學校帶走國小生　盧秀燕怒了

藍委吳宗憲酸「蔡其昌蹭棒球」！中職6球團列5貢獻打臉

電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美

即／周董粉絲注意！士檢創首例將「扣押黃牛票」原價販售

「屏東碧昂絲」超火辣！露事業線幫客理髮

真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

王柏傑、謝欣穎被傳已分手！經紀人回應

她肚子痛！癌細胞「全在腹壁上」　醫：70%已第4期

即／台中LaLaport女員工突昏倒！送醫搶救不治

預售交屋亂象！　從漏夜排隊搶房變急拋售

高醫名師爆性騷　「打死我也不敢再跟這學生接觸」

江國豪12強「超噁心滑球」登官方IG

快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」

今午後轉雨！　下最大地區曝

即／周玉蔻又出事！爆黃國昌硬上女學生　判刑3月

更多

最夯影音

更多

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面