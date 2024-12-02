台南市議會國民黨團書記長交接　黃偉哲率市府一級官員觀禮

▲國民黨台南市立委暨市黨部主委謝龍介，2日主持市議會國民黨團林燕祝與許至椿新舊書記長交接典禮，市長黃偉哲、議長邱莉莉及市府一級官員都參與觀禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國民黨台南市立委暨市黨部主委謝龍介，2日主持市議會國民黨團林燕祝與許至椿新舊書記長交接典禮，市長黃偉哲、議長邱莉莉及市府一級官員都參與觀禮，新任書記長林燕祝強調，這一屆書記長任內，努力為國民黨里長和議員人選招兵買馬，讓議會藍軍過半，更全力完成讓黃偉哲交棒謝龍介，當選市長的心願！

台南市議會國民黨團新舊任書記長交接典禮，2日在台南市議會簡報室舉行，現場冠蓋雲集，台南市黨部主委也是立法委員的謝龍介，出席監交典禮，市長黃偉哲、議長邱莉莉更是出席觀禮，今天剛好市議會二、三讀會，所有一級官員也都參加觀禮。燮主委並特別代表國民黨中央頒發書記長和副書記長聘書。

謝龍介主委表示，台南這些年來治安敗壞，官商勾結讓市民失去往日的榮譽感，感謝黨團成員這些年，努力揭發台南官商勾結弊案，還有好多弊案需要揭發，他將在中央和地方，共同發揮監督力量，讓台南未來更好。卸任書記長許至椿則說，未來的國民黨團一棒接一棒，也會更好。

議長邱莉莉特別參加交接典禮表示，恭喜林燕祝議員接任書記長，感謝不分黨派的議員，充分發揮理性問政的力量，讓議事殿堂不負選民所託，相信在不分黨派議員努力監督下，台南會越來越好。

市長黃偉哲也表示，市政的推動，需要預算，因此，朝野都對財政收支劃分法相當關注，期待大家一起來努力，也祝福林燕祝書記長，市府未來會充分跟議會黨團配合。黃偉哲市長特別請謝龍介立委支持財政收支劃分法，謝龍介說接受『交辦』會為台南市民爭取福利；黃偉哲玩笑說，是『交辦』絕不是『交棒』， 由於黃市長跟謝委員在交接典禮上不斷交談，新任書記長林燕祝致詞時，大開兩人玩笑，嚇得黃偉哲市長一直揮手，她說不知兩人交情這麼好，所以市長『交棒』是水到渠成，未來她任內將努力為國民黨的里長和議員人選招兵買馬，希望藍軍能在議會過半，更會努力完成謝龍介立委，當選下屆台南市長的心願。

看到黃偉哲市長被林燕祝的『交棒』說，嚇得頻頻揮手否認，謝龍介立委說，黃市長市在『交辦』，他跟黃市長是在討論財政收支劃分法，希望他能在中央幫台南市極力爭取財源，國民黨本來就跟全民站在一起，為民謀福利，他全力以赴。

新任幹部分別是，副書記長林美燕、盧崑福、尤榮智，發言人王家貞、蔡育輝、許至椿議員。