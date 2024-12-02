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台南400觀光美食博覽會　黃偉哲親揭頭獎LUXGEN n7休旅車

▲台南400城市食力─觀光美食博覽會「百萬抽獎活動」暨「台南400宴」行銷記者會，於大台南會展中心盛大舉行，市長黃偉哲抽出頭獎《LUXGEN n7純電休旅車》幸運兒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南400城市食力─觀光美食博覽會「百萬抽獎活動」暨「台南400宴」行銷記者會，於大台南會展中心盛大舉行，市長黃偉哲抽出頭獎《LUXGEN n7純電休旅車》幸運兒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南400城市食力─觀光美食博覽會「百萬抽獎活動」暨「台南400宴」行銷記者會，2日於大台南會展中心盛大舉行，市長黃偉哲親自將頭獎《LUXGEN n7純電休旅車》開入活動現場炒熱氣氛，並當場抽出頭獎幸運兒，幸運得主接到市長電話驚喜萬分。

▲台南400城市食力─觀光美食博覽會「百萬抽獎活動」暨「台南400宴」行銷記者會，於大台南會展中心盛大舉行，市長黃偉哲抽出頭獎《LUXGEN n7純電休旅車》幸運兒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

現場還有12月29日《台南400宴》由四大總舖師聯手打造的美味辦桌料理，黃偉哲品嚐過後掛保證，通通都想打包！市議員郭鴻儀也到場共襄盛舉。

黃偉哲表示，為凝聚市民共享、慶祝台南400年，12月29日將於大台南會展中心舉辦『台南400宴』，邀請四大總舖師聯手為台南400打造專屬菜色，除將重現多道經典招牌菜外，更將結合台南在地特色食材研發新的料理，讓民眾體驗經典台菜精緻辦桌的美味享受，選在2024年的尾聲辦理，也象徵台南400匯聚圓滿，用美味佳餚一起展開下一個台南400！

▲台南400城市食力─觀光美食博覽會「百萬抽獎活動」暨「台南400宴」行銷記者會，於大台南會展中心盛大舉行，市長黃偉哲抽出頭獎《LUXGEN n7純電休旅車》幸運兒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲強調，『台南400宴』桌桌都3萬的價值，兩萬的行情，卻只要1萬2的價格就可以品嘗到，真的非常超值，黃偉哲品嘗過後更逗趣的表示，保證好吃到想要打包！

▲台南400城市食力─觀光美食博覽會「百萬抽獎活動」暨「台南400宴」行銷記者會，於大台南會展中心盛大舉行，市長黃偉哲抽出頭獎《LUXGEN n7純電休旅車》幸運兒。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南400城市食力─觀光美食博覽會「百萬抽獎活動」暨「台南400宴」行銷記者會，於大台南會展中心盛大舉行，市長黃偉哲抽出頭獎《LUXGEN n7純電休旅車》幸運兒。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南400城市食力─觀光美食博覽會「百萬抽獎活動」暨「台南400宴」行銷記者會，於大台南會展中心盛大舉行，市長黃偉哲抽出頭獎《LUXGEN n7純電休旅車》幸運兒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

觀光旅遊局局長林國華表示，「台南400城市食力-400宴」將席開400桌，採線上預約報名額滿截止，每桌收費12000元，共有十道佳餚，道道都是台南特色美味。《400宴》預計在12月3日中午12點開放報名，民眾可至ibon 網路售票系統或全台7-11門市ibon 機台報名。此次共邀集了台南知名四大總舖師，包括：阿勇家餐飲事業的汪義勇師傅（阿勇師）、施家班餐飲宴席玄饌宴會館的施宗榮師傅、洪廚喜宴的洪俊男師傅、宏珍宴席餐廳的郭育宏師傅，相信是年底最令人期待的美食饗宴。

▲台南400城市食力─觀光美食博覽會「百萬抽獎活動」暨「台南400宴」行銷記者會，於大台南會展中心盛大舉行，市長黃偉哲抽出頭獎《LUXGEN n7純電休旅車》幸運兒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

觀光旅遊局表示，台南400城市食力-400宴辦桌活動，以台南最具特色的辦桌文化，邀請全國民眾一起在歲末年終歡聚同慶，一起來體驗最有台南味的辦桌美食！詳情請上「台南400-城市食力」，歡迎隨時關注「台南旅遊網」及「台南旅遊粉絲專頁」，掌握台南觀光及活動相關最新資訊。

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