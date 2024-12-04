陸生團馬龍訪清大又被抗議　學生怒喊「平等交流！不要文革」

記者鄭佩玟／台北報導

前總統馬英九邀請陸生團訪台，因訪問團一名上海復旦大學女陸生稱中華隊為「中國台北隊」，引爆台人不滿，昨日陸生團參訪台大時遭台大生舉牌抗議，「這裡不是中國台北」。陸生團今（4日）上午參訪新竹清華大學時，部分學生們因不滿校方交流活動不透明，認為充滿統戰意味，集結在名人堂前舉牌高喊「五星旗滾出去」、「不要文革、要改革！」連馬英九基經會執行長蕭旭岑進行媒體聯訪時都多次被打斷，場面相當混亂。

▲清大學生在校門口抗議陸生團。（圖／記者黃國霖攝）

由馬英九基金會舉辦的陸生參訪團，有中國北京大學、清華大學、復旦大學等7所大專院校校共40名師生，其中包括奧運金牌得主馬龍、楊倩等，還有近期爆紅的彭弋航都是北京清華代表，因此此次拜訪台灣清大格外受矚目。

陸生參訪團上午10點抵達清大名人堂之前，就已聚集不少清大的學生高舉中華民國青天白日滿地紅旗抗議，多名學生舉布條高喊「梅有自由、梅有交流」、「交流要平等，民主是前提」，但與此同時，也不少馬龍的粉絲拿著桌球拍等搶要簽名。直到陸生團下車後，抗議學生與馬龍支持者呼喊聲此起彼落，陸生則淡定快速步入會場。

蕭旭岑受訪時多次遭抗議生打斷，學生高喊「五星旗滾出去」，蕭只好呼籲陳抗學生應以包容態度看待陸生言論，強調文化交流應求同存異，展現台灣的多元價值，並拜託不要干擾媒體採訪，這樣才是民主，而後清大學生即先行離去。