休假超商喝咖啡！彰化鷹眼警識破詐40萬騙局　公廁逮2車手　

▲員林警分局員警休假到超商喝咖啡揪出2詐騙車手。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林警分局一名員警昨(2日)休假，前往超商喝咖啡，突然看到影印機前有1名疑似車手白衣男子，正在影印相關投資收據及操作協議書，立即連繫派出所員警到場支援，一路尾隨到田尾公路花園，在與被害人面交投資40萬元，趁著白衣男進公廁內將錢交給「收水手」時，當場將2人逮捕，警詢後依涉洗錢、詐欺等罪嫌移送法辦。

彰化縣員林警分局表示，案發於昨(2日)中午12時許，林厝派出所施姓員警到小7喝著咖啡、看雜誌，突然轉頭看到影印機前有1名白衣男子影印的資料，竟然是投資收據及操作協議書，立即發現這絕對是詐團成員準備要詐騙民眾的資料，立刻聯繫派出所同事支援。

▲員林警分局員警休假到超商喝咖啡，發現歹徒正在影印詐影資料，循線逮捕2名詐騙車手。

員警擔心遭詐騙集團車手發現，2人立即分工，一路尾隨白衣男到彰化縣田尾鄉遊客中心，發現他與1名女子進行面交後，白衣男隨即潛入公廁內，並將款項交付給收水手。員警立即尾隨白衣男進入公廁，當場查獲吳姓車手及凃姓收水手，並查扣39萬元及各5,000元工作費、工作識別證、工作手機等相關證物，全案訊後將2嫌依刑法詐欺及洗錢防制法移送彰化地檢署偵辦。

案發後警方通知被害女子前往警局製作筆錄時，她仍無法相信自己遭到詐騙，在員警及家人的勸說下，才認清自己遭詐騙的事實，並感謝警方打擊犯罪的用心，40萬元失而復得，相當開心並向警方深深致謝。