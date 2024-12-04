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賴清德結束馬紹爾訪問飛往吐瓦魯　今晚將抵美國關島過境

▲▼總統賴清德出席馬紹爾群島及臺灣駐馬國技術團市集。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德出席馬紹爾群島及臺灣駐馬國技術團市集。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／馬紹爾群島報導

總統賴清德出訪南太平洋友邦首站馬紹爾群島，在停留一個晚上後，於當地時間4日上午搭乘小型的租用商務機，率部分訪團成員前往下一站吐瓦魯；而其餘的訪團成員，則會搭乘另一班專機，前往美國關島過境，並等候賴清德於晚間9時左右（台北時間約4日晚間7點），從吐瓦魯轉抵關島。

賴清德任內首次出訪，為期7天6夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅，造訪馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉等三友邦，期間過境夏威夷以及關島。他在4日上午，正式結束馬紹爾群島的訪問，約莫在當地時間早上7時30分，抵達馬國國際機場，馬國也安排歡送儀式，他率領部分團員，於8時10分左右，搭乘租用小型商務機離開，前往下一站吐瓦魯。

▲▼總統賴清德出席馬紹爾群島及臺灣駐馬國技術團市集。（圖／總統府提供）

賴清德之所以只帶部分團員，且換搭小型商用飛機，主要是因為吐瓦魯當地機場的設備限制，以及跑道僅有1.5公里，在安全考量上，大型專機不宜降落；因此，其餘的訪團成員才不會隨行前往吐國，則是在馬紹爾搭乘另一班專機，直接先前往美國關島，等候賴清德結束吐瓦魯的行程。

根據賴清德在吐瓦魯的行程規劃，預計在當地時間上午10時40分抵達，隨後吐國安排機場歡迎儀式、傳統歡迎儀式，中午則接受吐國總理戴裴立的國宴；在國宴結束後，則會分別與吐國總督法拉尼、總理戴裴立舉行雙邊會晤。最後，則是前往參訪Nauti小學，僅會短暫停留，就轉往機場離開，不會在吐瓦魯過夜。

賴清德預計會在台北時間晚間7點左右，抵達美國關島過境，並跟分團提早抵達的訪團成員會合。據了解，關島當地僑胞、僑領也會在總統下榻的飯店，舉行歡迎儀式；不過，由於賴清德抵達關島時間已是晚間，在關島第一天就不會再有其他公開行程，他會直接進到飯店休息，準備第二天在關島的行程。

▲▼總統賴清德出席「馬久羅醫院人工智慧暨遠距醫療中心」剪綵儀式。（圖／總統府提供）

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