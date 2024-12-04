嘆蔣經國解嚴後台灣已反省　凌濤：綠黨團洩漏賴清德又想戒嚴

▲國民黨桃園市議員凌濤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

南韓總統尹錫悅昨天晚間宣布實施緊急戒嚴令後，民進黨立法院黨團發文，但隨後刪文，引發輿論譁然，也遭在野抨擊是在「挺戒嚴」。國民黨桃園市議員凌濤今（4日）痛批，總統賴清德想戒嚴的態度竟被黨團洩漏，民進黨公然讚許尹錫悅戒嚴，顯示他們追求的不是民主台灣，而是綠色新黨國。

凌濤指出，「清德宗」不演了，外交內政失能，逐步走向民主獨裁。依據《戒嚴法》規定：「在宣布戒嚴期間，由戒嚴地域的最高司令官掌管行政事務及司法事務」如果台灣再次戒嚴，民進黨想得是不是在國會節節敗退，直接控制行政權跟司法權，賴清德即位當「清德宗」？

凌濤說明，戒嚴管制人民自由與基本人權，包括集會、結社、言論、出版、旅遊等權利被限縮，包含黨禁、報禁、海禁、出國旅遊禁等，言論自由被箝制，自從蔣經國宣布解嚴之後，台灣社會的共識，就是檢討反省，走向民主自由，不會走回頭路。

凌濤感嘆，民進黨無法用選票贏得國會，是否要用軍隊接管國會？民進黨已經拋棄自己創黨價值，心中只有權力跟慾念，黨團不慎洩漏獨裁意念，是露出馬腳。而青鳥在threads跟進，意圖殲滅民主體制，高喊「台灣需要戒嚴」、「台灣要學習」、「必須耍點權力」，成為綠色鷹犬，難怪美國持續「疑賴」，最終甚至不讓賴清德第一次出訪過境美國本土，這是賴政府的警訊。

最後，凌濤諷刺，走鐘的賴清德，外交碰壁，內政失能，將成為民進黨創黨以來，最大的負資產。

