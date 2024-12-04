民進黨疑「挺戒嚴」秒刪文　國民黨轟：賴清德立即向國人道歉

▲民進黨發文「挺戒嚴」秒刪文，國民黨轟，賴清德立即向國人道歉 。（圖／翻攝國民黨臉書）



記者崔至雲／台北報導

韓國戒嚴引發國際譁然，未料，民進黨團在社群平台上疑似寫出「挺戒嚴」的貼文，不過，沒多久時間就馬上刪除。國民黨怒轟，民進黨團竟借題發揮，「國民黨必須沉痛的譴責民進黨，勿將韓國的傷口作為政治消費的素材，勿把韓國民主的苦難當成煽動戒嚴的藉口，民進黨黨主席賴清德應該立即向國人道歉」。

民進黨團稍早在社群平台上寫下，「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次

阻擋小撲國安提案、百般刁難王義川就職…。不要懷疑，Team Taiwan的我們，其實每分每秒、無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕這個國家。」不過，沒多久時間已馬上刪文。

國民黨轟，韓國總統尹錫悅宣布戒嚴，使軍隊接管國會，而此舉也引發韓國執政黨及在野黨均發聲譴責，此事件已經造成國際輿論譁然，民主制度得之不易，全球人民都期望政局動盪早日恢復平靜，回歸民主制度運作常軌。

國民黨指出，此刻，民進黨身為執政黨理應當專注在可能引發的國際局勢變化、區域衝突，民進黨當局更應該重視韓國若發生大規模衝突，要提前評估在韓國居住、旅遊的國人撤僑需求，國安單位應該做好各項因應準備，關注韓國局勢，並要求駐韓國台北代表處掌握訊息，留意國人安全與需求。

國民黨說明，面對國際變局，可惜民進黨均不做務實的行動，只看到民進黨黨團只有唯恐天下不亂的借題發揮，發文聲稱「韓國戒嚴是為守護自由憲政體制」，趁機抹黑立法院內正常的國會監督，等於是將立法院內政黨攻防的怨氣都當成「挺戒嚴」的理由，後來全民也見到民進黨在承受輿論壓力後，隨即心虛刪文。

國民黨也說，賴清德作為中華民國的三軍統帥，他們必須詢問賴清德，民進黨的立場是否認為未來台灣可以因為總統不滿意國會的監督，就決定軍隊接管國會？難道民進黨正在建立台灣的新黨國體制，無法用選票贏得國會，是否就要用軍隊接管國會？

國民黨喊話，他們沉痛的譴責民進黨，勿將韓國的傷口作為政治消費的素材，勿把韓國民主的苦難當成煽動戒嚴的藉口，民進黨黨主席賴清德應該立即向國人道歉。