南韓戒嚴令　國安局曝後續三影響：關注是否影響區域安全

▲國安局長蔡明彥。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

南韓總統尹錫悅昨（3日）宣布戒嚴，雖在兩小時後快速解嚴，仍引起國際譁然。國安局長蔡明彥今（4日）受訪時表示，相關事件主要是韓國國內政治紛爭引起的風暴，已暫時落幕，後續分為三部分：是否影響韓國政情發展、有無連動朝鮮半島情勢甚至影響區域安全、是否影響當地國人安全，這部分資訊會持續掌握，同時跟國際友盟保持密切聯繫，掌握朝鮮半島後續情勢。

蔡明彥今赴立院外交及國防委員會報告並備質詢，會前也接受媒體聯訪。

對於韓國戒嚴狀況，蔡明彥表示，這次事件主要是韓國國內政治紛爭引起的風暴，已經暫時落幕，國安團隊第一時間跟總統呈報相關狀況，總統也指示國安局持續掌握朝鮮半島情勢，後續分為三個部分：第一、有無影響韓國國內政情發展，第二、有無連動朝鮮半島情勢變化，甚至影響區域整體安全。

蔡明彥續指，第三、韓國國內若進入不穩定階段，會不會對國內社會安全秩序有衝擊，進而影響國人赴韓，包含僑胞、留學生、觀光客人身安全，這部分資訊會持續掌握，並提供相關部會示警跟處理，特別是外交部，同時跟國際友盟保持密切聯繫，掌握朝鮮半島情勢後續狀況。

也有媒體追問，至於昨民進黨團社群發文提到，國內也有邪惡的惡勢力？蔡明彥回應，這是國內政黨、特別是立院黨團意見，國安局不適合評論。

