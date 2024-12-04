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反對陸生統戰團　台清大生提3訴求：不能稱「中國台北」這是底線

▲▼包括台大、清大等台灣學生串聯，反對陸生統戰團，並提對等交流等三項訴求。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大等台灣的學生串聯，反對陸生統戰團，並提對等交流等3項訴求。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

陸生參訪團來台參訪時，因說出祝賀「中國台北隊」奪冠而惹議。包括台大、清大等校學生，今（4日）發起跨校串連拒絕統戰團活動，並提出「拒絕假交流、真統戰」等3點訴求，批評陸生團假學生交流，行統戰外宣之實，呼籲學生交流應真誠，兩岸交流應以對等以尊重為前提，不應詆毀台灣主權。

馬英九基金會邀請包括北京大學、清華大學等7所大學的陸生團來台訪問。陸生受訪時說出祝賀「中國台北隊」奪冠軍而引發政壇論戰。包括台大、清大、中山女高等被參訪的學校學生，今天共同具辦「校園拒絕統戰、交流應該對等：跨校學生串連拒絕統戰團」記者會，多位學生到場發言，表達拒絕中國統戰團，期待交流應以對等為基礎。

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台大社會所研究生黃種賢表示，昨天陸生團到台大，不少台大學生想跟陸生團談論自由民主，但陸生團卻迴避雙方實質交流並快步離去，且陸生團當中有共青團成員，北京清大前校長邱勇更是校黨委書記，陸生團到底是來交流或統戰昭然若揭，所以跨校學生提出「拒絕假交流、真統戰；捍衛交流言論自由；恪守對等雙方交流」等3點訴求。

黃種賢進一步強調，交流應該以對等尊重為前提，不應詆毀台灣主權，不應該稱呼「中國台北」，這是底線，而且學生交流應該真誠的，不應自我設限或自我審查，更拒絕陸生團假學生交流之名，行統戰外宣之實。

中山女高校友黃姓女同學表示，11月27日陸生團參訪中山女高，但根據在校的學妹表示，校方事前並未通知，造成很多學生措手不及，儘管現場有很多女學生支持馬龍，但這不代表所有學生，不應該被當成統戰工具，甚至媒體被污名化為「唐僧進盤絲洞」。

昨天陸生團參訪台大時，部分學生高舉「親，民主是個好東西」等標語。活動發起人之一、台大社會系齊姓學生表示，這次陸生團來台9天，實際上就是「假交流、真統戰」，因為陸生團到台大社科院，他們想跟陸生交流，讓陸生了解台灣民主自由卻被拒於門外，而且應該有人告訴陸生，台灣不想被叫「中國台北」，這才是真正的交流。

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