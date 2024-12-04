　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓戒嚴令「最大贏家」！　在野黨魁李在明率先翻牆成推翻關鍵

▲南韓共同民主黨黨代表李在明。（圖／達志影像）

▲南韓共同民主黨黨代表李在明。（圖／達志影像）

記者張靖榕／綜合報導

南韓總統尹錫悅3日晚間以國家進入緊急狀態為由宣布戒嚴，南韓國會在數小時內以在場190名議員全票通過的方式，火速要求政府解嚴。南韓最大在野黨共同民主黨主席李在明扮演國會團結的關鍵力量，他率先翻過國會圍牆，引發其他議員跟進，在國會議場依法令程序完成投票後，已取得道德與法律的至高點，讓總統頒布的戒嚴令失去正當性。

尹錫悅頒布戒嚴令後，李在明第一時間呼籲議員到國會投票，在緊急與混亂中展現果斷的領導與行動令，並在軍警封鎖國會入口的情況下，身先士卒翻牆進到國會內，才有後來其他議員的跟進。這一連串舉動使他成為南韓戒嚴令事件的最大贏家，下屆南韓總統大位也離開更近了。

▲南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，國會190票全體通過解除戒嚴。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，國會190票全體通過解除戒嚴。（圖／路透）

中央社、韓媒報導，南韓總統尹錫悅3日晚間宣布緊急戒嚴，國會議長禹元植下令召開全體緊急會議，國會工作人員和民眾與戒嚴部隊展開搏鬥，試圖阻止軍隊進入國會。另一方面，在野黨議員迅速集結到議場，有些議員甚至翻越圍牆進入國會，場面十分混亂。

尹錫悅宣布緊急戒嚴後，有權阻止戒嚴令的國會周邊陷入混亂。在野黨議員紛紛趕來國會議事堂準備投票，已經到場的議員則焦急等待因為國會警衛隊封鎖出入口而來不及趕到的同僚。

在當地時間凌晨0時左右，持槍的武裝戒嚴部隊抵達國會周邊。儘管警方阻止部隊進入國會，但戒嚴部隊依舊嘗試從正門和後門進入，發現部隊人員動作的國會工作人員和一般民眾立即聚集起來、組成防線，現場不時傳出尖叫與咒罵聲。
戒嚴部隊發現無法順利進入國會主建築後，開始砸玻璃開闢入口。他們打破位於主樓2樓，執政黨國民力量黨代表（黨魁）辦公室的玻璃後闖入，再次與一般民眾在走廊展開對峙。

國會工作人員和民眾噴灑滅火器來阻止部隊，但戒嚴部隊仍繼續朝議場推進。工作人員在議場門口組成3排人牆，來阻止部隊進入。

▲南韓總統尹錫悅頒布戒嚴令，反讓自己更深陷困境。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅頒布戒嚴令，反讓自己更深陷困境。（圖／路透）

尹錫悅在當地時間10時20分宣布緊急戒嚴令之後，共同民主黨等在野黨議員立即集結到國會議場，準備解除戒嚴令。國會出入口被警方控制之後，有議員甚至翻越圍牆進入國會，許多人面露震驚和憤怒神情，就連尹錫悅所屬的國民力量黨也將此次宣布戒嚴視為「違憲、違法」。

根據韓國憲法第177條第5項，如果國會過半數議員表決通過解除戒嚴，則戒嚴可以解除。在尹錫悅宣布緊急戒嚴後，各政黨立即下達緊急動員。由於共同民主黨在國會人數過半，只要所有議員聚集到議場，就可以立刻解除戒嚴。

共同民主黨代表李在明在社群媒體直播號召，「請迅速前來國會，守護民主主義的最後堡壘，守護國會。」然而，由於國會警衛隊在出入口設立路障，在野黨與警方一度爆發衝突，隨後有議員翻過圍牆，陸續進入國會。截至晚間11時30分，約有60、70人聚集到議場，只要滿足人數要求就能進行表決。

最終韓國國會連夜舉行會議，在緊急戒嚴令宣布的2小時30分鐘內採取行動，由190名在場議員全票通過解除戒嚴令的決議案。

解除戒嚴令的決議案通過後，在場朝野議員紛紛鼓掌歡呼。禹元植表示，「一旦國會通過解除戒嚴的決議案，總統必須立即解除戒嚴。」他還發出警告，要求「所有進入國會內的軍警立即撤離。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
尹錫悅擅自決定戒嚴！沒與幕僚溝通　總統府封鎖直播消息
尹錫悅「6小時戒嚴」挨轟立刻下台　外媒：將付出政治代價
南韓戒嚴「李多慧在當地」　經紀人急發聲
「周湯豪母子難搞」美妝圈拒接案！　比莉嗆：我們是藝人欸
尹錫悅「最大靠山」將下台　邱毅：他快玩完了
吳佩慈男友躲日本搞「粉色交易」供富商選妃　她吃醋1招反制
南韓戒嚴「最大贏家」！　在野黨魁率先翻牆成推翻關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

擅自決定戒嚴！尹錫悅沒與幕僚溝通　總統府封鎖直播消息

尹錫悅戒嚴「絕望又危險」　美智庫：推動彈劾最後一根稻草

南韓戒嚴45年來首次！　一文看懂今昔時空背景

尹錫悅「6小時戒嚴」挨轟立刻下台　外媒：將付出政治代價

南韓戒嚴令「最大贏家」！　在野黨魁李在明率先翻牆成推翻關鍵

快訊／最短命戒嚴6小時！　南韓總統解釋初衷：我是為了拯救國家

快訊／南韓總統凌晨宣布解嚴　美國4個字回應

美國科技股領漲！標普、那指創高　台積電ADR漲2.31％

南韓國會投票解除戒嚴　美國務院：應獲遵守

快訊／南韓總統凌晨宣布解除戒嚴　已下令撤回軍隊

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

劉家昌癌逝享壽83歲！4月曝憔悴病容　「最後PO文」訴：再唱〈我是中國人〉

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

馬英九陪陸生遊淡水再遭抗議　下秒「吐舌頭」做鬼臉反擊！

小六兒在校園被警察帶走　家長心痛還原：是生輔組長要求的

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

擅自決定戒嚴！尹錫悅沒與幕僚溝通　總統府封鎖直播消息

尹錫悅戒嚴「絕望又危險」　美智庫：推動彈劾最後一根稻草

南韓戒嚴45年來首次！　一文看懂今昔時空背景

尹錫悅「6小時戒嚴」挨轟立刻下台　外媒：將付出政治代價

南韓戒嚴令「最大贏家」！　在野黨魁李在明率先翻牆成推翻關鍵

快訊／最短命戒嚴6小時！　南韓總統解釋初衷：我是為了拯救國家

快訊／南韓總統凌晨宣布解嚴　美國4個字回應

美國科技股領漲！標普、那指創高　台積電ADR漲2.31％

南韓國會投票解除戒嚴　美國務院：應獲遵守

快訊／南韓總統凌晨宣布解除戒嚴　已下令撤回軍隊

擅自決定戒嚴！尹錫悅沒與幕僚溝通　總統府封鎖直播消息

腸病毒反常燒過冬！大小孩也染病　台大醫籲嚴防重症親解3迷思

尹錫悅戒嚴「絕望又危險」　美智庫：推動彈劾最後一根稻草

吳佩慈被拍「現身晶華酒店」同歡范瑋琪！行蹤飄忽飛4地 經濟來源曝

南韓戒嚴45年來首次！　一文看懂今昔時空背景

MG「全新大空間電動跑旅」亮相！787匹馬力、600公里續航

南韓突戒嚴「李多慧人在當地」！經紀人急發聲　揭下一步最新動態

Rosé露鉛筆腿曬PUMA賽車鞋！4新色登台「芭蕾粉黑」年度壓軸開賣

小孟老師／12月4日星座運勢　金牛樂於助人

楊謹華拍的陸劇要播了！　《隱娘》被砍10集過審…網：心抽抽疼呀

俄羅斯正妹雪地裡穿清涼吊帶裙　徒手輕鬆推開整片「結冰湖面」！

國際熱門新聞

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

南韓軍隊破窗進入國會大廈！將逮捕議員

快訊／南韓國防部官員：維持戒嚴令

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

韓4日正常上班課　證券交易所7:30公布

最短命戒嚴！　南韓總統解釋初衷：我是為了拯救國家

台團遇南韓戒嚴　遊客親曝仁川街頭情況

快訊／南韓總統凌晨宣布解嚴　美國4個字回應

南韓國防部長建議尹錫悅戒嚴　現役軍人「一律延後退伍」

即／南韓正式戒嚴！司令部發6點公告　禁止集會遊行、管制媒體

尹錫悅戒嚴原因曝！國會擋預算、彈劾

即／南韓總統尹錫悅宣布戒嚴　白宮回應了

南韓國會爆衝突　多架直升機首爾空中警戒

南韓戒嚴國會爆衝突！軍隊突撤、民眾拍手

更多熱門

相關新聞

快訊／南韓總統凌晨宣布解嚴　美國4個字回應

快訊／南韓總統凌晨宣布解嚴　美國4個字回應

南韓總統尹錫悅3日晚間突襲發布戒嚴，經過數小時後，在今（4日）凌晨宣布遵循國會投票決定，解除戒嚴並撤回軍隊。美國白宮國安會發言人表示，美國對尹錫悅撤回戒嚴令並尊重國會投票結果感到「如釋重負」，強調民主是美韓同盟的基石。

南韓戒嚴6大措施　醫：看到第5點真的笑了

南韓戒嚴6大措施　醫：看到第5點真的笑了

快訊／南韓總統凌晨宣布解除戒嚴　已下令撤回軍隊

快訊／南韓總統凌晨宣布解除戒嚴　已下令撤回軍隊

蔡正元指南韓戒嚴起火點是「她」　三星走向滅亡：恭喜台積電

蔡正元指南韓戒嚴起火點是「她」　三星走向滅亡：恭喜台積電

南韓戒嚴理由曝！　石明謹看「國會這些行為」：原來是台灣啊

南韓戒嚴理由曝！　石明謹看「國會這些行為」：原來是台灣啊

關鍵字：

南韓國會李在明議員戒嚴日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

蔡正元指南韓戒嚴起火點是「她」　三星走向滅亡：恭喜台積電

南韓軍隊破窗進入國會大廈！將逮捕議員

快訊／南韓國防部官員：維持戒嚴令

南韓戒嚴6大措施　醫：看到第5點真的笑了

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

韓4日正常上班課　證券交易所7:30公布

最短命戒嚴！　南韓總統解釋初衷：我是為了拯救國家

台團遇南韓戒嚴　遊客親曝仁川街頭情況

快訊／南韓總統凌晨宣布解嚴　美國4個字回應

南韓國防部長建議尹錫悅戒嚴　現役軍人「一律延後退伍」

即／南韓正式戒嚴！司令部發6點公告　禁止集會遊行、管制媒體

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」

房仲輔導新人到床上！狂性愛90次被抓包

更多

最夯影音

更多

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面