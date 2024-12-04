南韓戒嚴6大措施　醫：看到第5點真的笑了

▲尹錫悅今晨宣布解除戒嚴，有南韓民眾站在街頭看直播關心。（圖／路透社）

記者陳俊宏／綜合報導

南韓總統尹錫悅宣布實施戒嚴6小時後，在今天清晨解除戒嚴。而原本發布的「第一號戒嚴令」有6點公告，耳鼻喉科醫師胡皓淳表示，「看到第5點真的笑了，軍法解決南韓醫師罷工問題。」

《韓聯社》報導，南韓政府在總統尹錫悅的主持下，召開國務會議，並於當地時間清晨4時30分（台灣時間3時30分）通過解除戒嚴。

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尹錫悅在首爾龍山總統府直播中提到，為堅決應對反國家勢力，曾宣布實施緊急戒嚴，但國會要求解除戒嚴，已撤出投入戒嚴事務的兵力。尹在周二晚間10時25分（台灣時間9時25分）宣布戒嚴，在約6小時後宣布解嚴。

而原本戒嚴司令部發布最新第一號公告，其中包含6大點：

一、禁止一切政治活動，包括國民議會、地方議會、政黨、政治協會、集會和示威活動。



二、禁止任何否認或企圖推翻自由民主制度的行為，禁止假新聞、操縱輿論和虛假宣傳。



三、所有媒體和出版物均受戒嚴控制。



四、禁止罷工、破壞和煽動社會混亂的集會活動。



五、所有罷工或離開醫療場的醫務人員，包括居民，必須在48小時內返回正常崗位，忠實工作，如有違法行為，將按照戒嚴法進行處罰。



六、良好的普通公民，除反國家勢力等顛覆勢力外，應採取措施盡量減少對日常生活帶來的不便。

違反上述公告者，可依據大韓民國戒嚴法第9條「戒嚴司令特別措施權」的規定，進行逮捕、拘留、無證搜查、扣押，並依規定處罰。對此，胡皓淳在臉書說，「看到第5點真的笑了，軍法解決南韓醫師罷工問題。」如今尹錫悅宣布解嚴，戒嚴司令部也已解散。