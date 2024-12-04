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快訊／南韓總統凌晨宣布解除戒嚴　已下令撤回軍隊

▲南韓總統尹錫悅在宣布戒嚴數小時後，宣布解除戒嚴。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅在宣布戒嚴數小時後，宣布解除戒嚴。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

南韓總統尹錫悅於今（4）凌晨宣布解除戒嚴，結束一場僅維持數小時的戒嚴風波。此前，南韓國會以190：0投票結果要求終止戒嚴，而美國也對這一事件表達「嚴重關切」。

尹錫悅於昨晚11點突宣布緊急戒嚴，指控在野黨及反對勢力試圖癱瘓政府，危及自由民主憲政秩序。隨後，戒嚴軍向國會進發，破窗要逮捕國會議員。

尹錫悅內閣於今日凌晨4時30分批准解除戒嚴，並命令戒嚴部隊撤回駐地，恢復國內秩序。他今日凌晨表示，「昨晚基於保衛國家自由民主憲政秩序的決心，我宣布了緊急戒嚴。但鑒於國會要求解除戒嚴，我已下令撤回執行戒嚴的軍隊。」

南韓國會通過解除戒嚴決議後，國會議長室稱總統尹錫悦宣布戒嚴無效；南韓國會議長禹元植則表示，進入國會主樓的軍人已全數撤出。戒嚴部隊也已經返回原崗位。

戒嚴解除後，反對派批評尹錫悅此舉是濫用權力，並威脅對其發起彈劾動議。重建韓國黨（Rebuilding Korea Party）黨鞭黃雲夏批評尹錫悅動用軍隊的行為，表示將推動彈劾總統的計畫。

美國對此事高度關注，副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）表示，「我們對近期南韓的事態發展表示嚴重關切」，並強調南韓與美國的盟友關係依然堅固。坎貝爾呼籲南韓以和平方式解決政治爭端，並遵循法治精神。

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