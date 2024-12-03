人妻超愛鳳梨！婆婆狂買餵食「害她子宮外孕？」　婦產醫神解

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻因子宮外孕，切除掉一邊的輸卵管，事後她將原因歸咎在婆婆身上，怪對方在孕前買太多鳳梨給她吃，才導致悲劇發生。對此，婦產科醫師蘇怡寧不禁感嘆，「坦然面對不好嗎？這次我挺妳婆婆。」

一位女網友苦惱表示，家中妯娌上一胎因子宮外孕，切除一邊的輸卵管，同為女性著實為她感到難過；然而，對方竟認為，自己會子宮外孕，是因為孕前婆婆常買她喜歡的鳳梨給她吃，鳳梨性屬寒，這才導致她白帶分泌過多，使輸卵管阻塞，「我已科普給妯娌，但她依舊覺得鳳梨是主因，希望醫師可以幫忙解除她心中的鳳梨結。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，蘇怡寧直言，「不要在自己的人生打結，婆婆買鳳梨給她吃造成子宮外孕？這個世界是這樣子的，信者恆信不信者恆不信，這已經不是科學能夠解決的問題了，其實我懂啦！人遇到不如意或挫折的時候，總是希望能夠找到個出口，想辦法怪東怪西，才能讓自己舒服一點，坦然面對不好嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

他接著感嘆，人生不如意事十有八九，有關醫療的事情，醫護人員常常要幫忙揹鍋，「看來這次婆婆也是呢！買個鳳梨也要被靠北，實在很悲催，她這樣想婆婆的心會比較寒。」

對此，網友們紛紛回應，「這也太奇葩了吧？婆婆好衰喔」、「鳳梨是無辜的」、「備孕的馬上吃個鳳梨壓壓驚」、「不敢承認是自己身體的問題，而找好欺負的人來轉移焦點、當眾失之的，讓自己心靈得到救贖」、「鳳梨躺著也中槍」、「白疼這個媳婦了」、「是要多腦X才會覺得是鳳梨的錯，這次我也挺婆婆」。