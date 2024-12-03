尹錫悅宣布戒嚴原因曝！國會發動22次彈劾、擋預算：毀損憲政秩序

▲南韓總統尹錫悅宣布戒嚴。（圖／達志影像／美聯社）



記者柯振中／綜合報導

南韓總統尹錫悅3日宣布非常戒嚴，令當地民眾感到震驚，也引起國際關注。尹錫悅對此也解釋理由，是因為目前朝小野大，國會的舉動嚴重損毀憲政秩序，為了守護國民免於北韓共產勢力的威脅，也為了避免效忠北韓的反國家勢力勾結，因而發動戒嚴。不過尹錫悅的說法受到執政黨、在野黨反對。

根據在韓台灣人士的說法，尹錫悅總統宣布戒嚴的理由，是因為南韓朝小野大、在野陣營持續掌握優勢國會。當前保守派政府上任後，在野黨已發動22次對政府機關首長的彈劾案，並且不斷阻擋各種預算，造成國政麻痺，國會的舉動已嚴重毀損憲政秩序。

▲南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，國會上空出現直升機。（圖／路透）



為了守護國民，免於被北韓共產勢力的威脅，也避免效忠北韓的反國家勢力勾結，因此發動戒嚴。不過，尹錫悅宣布戒嚴後，執政黨國民力量黨黨魁韓東勳認為，宣布戒嚴是錯誤的決定、國會最大在野黨共同民主黨也發出聲明，反對宣布戒嚴。

南韓國會議長得知消息，已經趕往國會，不過國會的議事堂出入口已被完全封鎖。而戒嚴司令部也發布預告，任何違反戒嚴相關規則者，當局可以在沒有任何拘票的情況下予以逮捕。