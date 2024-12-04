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快訊／綠黨團澄清絕無支持戒嚴　「國民黨三次戒嚴從未有人負責」

▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，國會上空出現直升機。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，國會上空出現直升機。（圖／路透）

記者杜冠霖／台北報導

韓國戒嚴昨（3日）宣布戒嚴，雖在兩小時後快速解嚴，仍引起國際譁然，而民進黨團在社群平台上貼文將韓國在野黨比喻成藍白兩黨，雖然馬上刪文也引發議論。對此，民進黨團深夜發聲明回應，黨團僅轉發國際資訊，並與國內政壇狀況進行對照，絕無支持戒嚴之意，對外界過度渲染表達遺憾。黨團也指出，台灣歷經中國國民黨在台實施的三次戒嚴，從未見過有人負責，如何讓國人能夠瞭解這段殘酷的歷史，是轉型正義課題。

民進黨團稍早在社群平台上寫下，「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次阻擋小撲國安提案、百般刁難王義川就職…。不要懷疑，Team Taiwan的我們，其實每分每秒、無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕這個國家。」不過，沒多久時間已馬上刪文。

對該則貼文引發質疑，民進黨團聲明表示，台灣歷經中國國民黨在台實施的三次戒嚴，民不聊生，家破人亡，從未見過有人負責，如何讓國人能夠瞭解這段殘酷的歷史，還原真相，這也是轉型正義必須面臨的課題。

民進黨團指出，民進黨是在戒嚴期間成立的政黨，深知戒嚴對民主社會的戕害，民進黨團僅轉發國際資訊，並與國內政壇狀況進行對照，絕無支持戒嚴之意。

民進黨團強調，至於外界所為杯弓蛇影的影射與過度渲染，實則大可不必，民進黨團也對此表示遺憾，也請在野黨適可而止。

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