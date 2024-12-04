尹錫悅宣布戒嚴南韓大亂！美國密切關注中

▲南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

南韓總統尹錫悅3日深夜宣布緊急戒嚴，讓國民感到震驚，同時引起國際關注。後續國會進行投票，以190票通過解除戒嚴，不過國防部官員則是維持戒嚴，直到總統另外下令為止，目前狀況仍待持續關注。

尹錫悅3日深夜宣布戒嚴令，原因是為了剷除親北勢力、並守護自由憲政的體制，由參謀總長、陸軍上將朴安洙擔任戒嚴司令。而在宣布戒嚴令以前，南韓國防部就已下令，指示全軍加強戒備。

尹錫悅宣布戒嚴後，執政黨國民力量黨黨魁韓東勳則說，戒嚴是錯誤的決定。同時國會最大在野黨共同民主黨也聲明，反對戒嚴。

而依據韓國的戒嚴相關法令，總統宣布戒嚴以後，須立即通知國會。若國會過半數議員贊成解除戒嚴，總統則須宣布解禁。

▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／達志影像／美聯社）



▲南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）



尹錫悅宣布戒嚴以後，立即有大量警力圍住國會，阻止民眾、國會議員入內。不過後續圍守的人員撤出，國會議員趁勢進入，並且進行投票，最終以190票的票數通過解除戒嚴，從宣佈戒嚴至國會投票通過解除戒嚴，大約只有2小時左右。

儘管如此，南韓國防部則表示，會繼續維持戒嚴，直到總統另外下令為止。

尹錫悅宣布戒嚴以後，韓元匯率急貶，下跌幅度相當大，創2年來的新低。此外，也有不少我國國人擔憂，赴韓旅遊是否會受影響，品保協會則出面表示，並未影響出團，若交通部觀光署示警，將依照主管機關的訊息來辦理。

對此，我國外交部說，對於目前的情勢，已有向部長林佳龍報告，也隨時掌握情勢，並與主要盟國保持聯繫。

對於南韓宣布戒嚴的情況，美國白宮回應，總統拜登與韓國政府保持聯繫，也有密切關注局勢發展。