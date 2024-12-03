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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德訪馬紹爾帶3大禮包　幫買飛機、建豬宰場、加碼獎學基金

▲▼總統賴清德於馬紹爾群島共和國國會演說。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德於馬紹爾群島共和國國會演說。（圖／總統府提供）

記者陶本和／馬紹爾群島報導

總統賴清德出訪南太友邦，3日抵達首站馬紹爾群島；由於這是他任內首次出訪，顯然也是有備而來，特別準備了3個大禮包。首先，是宣布提供優惠貸款，要幫忙馬紹爾航空採購全新的飛機；第二，是協助建置豬隻屠宰場；第三則是把本來100萬美元的「台馬總統獎助學金」的基金總額，提高至150萬美元。

事實上，馬紹爾群島長年以來，就一直就「交通議題」向我方提出各種需求，這對於島國而言，是重中之重的基礎建設。因此，賴清德本次出訪友邦的第一站，在馬紹爾的第一個行程，在馬國國會演說時，就宣布提供優惠貸款，協助馬紹爾航空採購全新的飛機。

賴清德在演說中，特別點名這是海妮總統、康仁德外長，以及瓦西議長等人的積極推動所促成的。他表示，台灣跟馬紹爾一樣都是海洋國家，能深刻體會航運連結的重要性，他也了解馬紹爾航空面臨飛機老舊的問題。

賴清德所準備的另外一份禮包，則是協助馬紹爾建置「豬隻屠宰場」。賴清德說，台灣的技術團過去多年來，多半是協助開設園藝、畜牧等課程，也有推動營養計畫與食農教育；因此未來除了要建置豬隻屠宰場，也要幫馬紹爾提升糧食安全。

賴清德的第三個禮包，則是涉及教育領域。他表示，七年前，蔡英文前總統來訪時，跟海妮總統共同簽署「台馬總統獎助學金」，如今已經有298名馬紹爾群島學生獲獎。他說，希望增資50萬美元，將獎助學金的基金總額，提高到150萬美元。

事實上，除了上述三個禮包外，賴清德這次來訪，也在國家政策延續的基礎上，完成過去台灣所承諾的幫忙。舉例而言，台灣雙和醫院醫學中心負責「人工智慧暨遠距醫療中心」，在這幾年的建置下，可協助馬國百分之八十的人民健康；另外，賴清德也出席「馬京政府大樓」興建計畫啟動儀式。

▼總統賴清德出席「馬久羅醫院人工智慧暨遠距醫療中心」剪綵儀式。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德出席「馬久羅醫院人工智慧暨遠距醫療中心」剪綵儀式。（圖／總統府提供）

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