中共本周末啟動軍演？　總統府：對區域和平現狀是公然的挑釁

▲總統賴清德抵達馬紹爾機場歡迎儀式。（圖／總統府提供）



記者陶本和／馬紹爾群島報導

總統賴清德正在出訪南太平洋友邦，期間過境夏威夷與關島；而國安單位先前早已示警，中共解放軍可能以此為藉口發動新一波軍演；而外媒3日透露，我國政府當局正關注中共航母遼寧號的動向，且最快可能於本週展開軍演。對此，正在馬紹爾群島訪問的總統府發言人郭雅慧受訪表示，出訪過境行之有年，中國無需過度反應，她呼籲中共，以總統出訪為藉口軍演，對區域和平現狀是公然的挑釁。

早在賴清德確定出訪南太平洋友邦，並且過境美國夏威夷與關島時，台灣的國安單位已經示警，中共可能會就近期在南海、東海等軍事行動進行統包，整合成新的一波軍事演習，且不排除命名為「2024聯合利劍C」。

《路透社》3日報導指出，台灣當局正在密切關注中國航母遼寧號的動向，也引述一位台北的消息人士的說法，稱中國最快在本週末展開軍演的可能性相當高。

換言之，如果中共在本週末進行軍演，時間點就會落在賴清德結束南太平洋的訪問返台之際。對此，總統府發言人郭雅慧3日晚間在馬紹爾接受隨行媒體訪問時表示，台灣總統出訪，安排過境行之有年，這是不分黨派的慣例，中國無需對此有過度反應。

郭雅慧說，台灣國安單位與國防部，都有就台海情勢有完整掌握，國人可以放心。她強調，確保台海跟印太區域的和平穩定，是國際社會的高度共識，中國作為區域一員，如果要以台灣總統出訪為藉口發動軍演，對整個區域和平穩定現況，將是公然挑釁，期待北京能回到以規則為基礎的國際常軌的基礎上，為區域的和平穩定做出貢獻。