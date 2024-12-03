　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共本周末啟動軍演？　總統府：對區域和平現狀是公然的挑釁

▲▼總統賴清德抵達馬紹爾機場歡迎儀式。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德抵達馬紹爾機場歡迎儀式。（圖／總統府提供）

記者陶本和／馬紹爾群島報導

總統賴清德正在出訪南太平洋友邦，期間過境夏威夷與關島；而國安單位先前早已示警，中共解放軍可能以此為藉口發動新一波軍演；而外媒3日透露，我國政府當局正關注中共航母遼寧號的動向，且最快可能於本週展開軍演。對此，正在馬紹爾群島訪問的總統府發言人郭雅慧受訪表示，出訪過境行之有年，中國無需過度反應，她呼籲中共，以總統出訪為藉口軍演，對區域和平現狀是公然的挑釁。

早在賴清德確定出訪南太平洋友邦，並且過境美國夏威夷與關島時，台灣的國安單位已經示警，中共可能會就近期在南海、東海等軍事行動進行統包，整合成新的一波軍事演習，且不排除命名為「2024聯合利劍C」。

《路透社》3日報導指出，台灣當局正在密切關注中國航母遼寧號的動向，也引述一位台北的消息人士的說法，稱中國最快在本週末展開軍演的可能性相當高。

換言之，如果中共在本週末進行軍演，時間點就會落在賴清德結束南太平洋的訪問返台之際。對此，總統府發言人郭雅慧3日晚間在馬紹爾接受隨行媒體訪問時表示，台灣總統出訪，安排過境行之有年，這是不分黨派的慣例，中國無需對此有過度反應。

郭雅慧說，台灣國安單位與國防部，都有就台海情勢有完整掌握，國人可以放心。她強調，確保台海跟印太區域的和平穩定，是國際社會的高度共識，中國作為區域一員，如果要以台灣總統出訪為藉口發動軍演，對整個區域和平穩定現況，將是公然挑釁，期待北京能回到以規則為基礎的國際常軌的基礎上，為區域的和平穩定做出貢獻。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
林昱珉感性發文「這一次沒有遺憾」　網喊：抗日韓英雄
獨／劉家昌離世　好友白冰冰嘆：生前心情很不好
劉家昌1年前突暴瘦「孤單動手術」　控訴：家庭破碎只好認命
劉家昌驚傳癌逝享壽83歲！　港媒體人慟：一路走好
陳太太暴增！陳傑憲喊話：我已經結婚別有想像
快訊／18:04嘉義縣規模3.9地震「深度僅5公里」　最大震
快訊／18:04南部發生有感地震　震度估3級以上
快訊／流感增11死！　30多歲搶救不治
中科院基地出意外！技術師半身燒燙傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市幼兒園停職狼師仍進出幼兒園　家長怒批教育局胡說八道

中科院九鵬基地出意外！　藥柱燃燒柳姓技師半身燒燙傷

吳沛憶挺台大生抗議　砲轟馬英九「還在當台灣隊的拖油瓶」

北市比照大阪世博街頭全禁菸？　蔣萬安：世壯運27場館全禁菸

中共本周末啟動軍演？　總統府：對區域和平現狀是公然的挑釁

馬龍訪團陸生稱「中國台北」　台大、清大、中山女高學生盼對等交流

高雄公務員爆跳船潮？　市府揭「離職主因」：流動無明顯波動

前海科館長「違法進用二親」送監院　藍委轟：教育部變相圖利瀆職

網路數據分析好感度　何佩珊喊「撤報導否則提告」：本人已非閣員

聲援白玫瑰反廢死！　國民黨團表態：7位不適任大法官通通當掉

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

【泰格與雪兒】憑實力單身

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

賈靜雯50歲超凍齡嚇壞老外　參加《乘風破浪》體脂剩12%

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

謝金燕親戚薇：她是我的！　害羞認「20年沒接吻了」

鋼琴網紅江老師脫口「在一起」 呂捷羞：好久沒被告白｜豈有此呂 EP331預告

北市幼兒園停職狼師仍進出幼兒園　家長怒批教育局胡說八道

中科院九鵬基地出意外！　藥柱燃燒柳姓技師半身燒燙傷

吳沛憶挺台大生抗議　砲轟馬英九「還在當台灣隊的拖油瓶」

北市比照大阪世博街頭全禁菸？　蔣萬安：世壯運27場館全禁菸

中共本周末啟動軍演？　總統府：對區域和平現狀是公然的挑釁

馬龍訪團陸生稱「中國台北」　台大、清大、中山女高學生盼對等交流

高雄公務員爆跳船潮？　市府揭「離職主因」：流動無明顯波動

前海科館長「違法進用二親」送監院　藍委轟：教育部變相圖利瀆職

網路數據分析好感度　何佩珊喊「撤報導否則提告」：本人已非閣員

聲援白玫瑰反廢死！　國民黨團表態：7位不適任大法官通通當掉

環境部表揚全國績優公廁　港務公司兩處公廁榮獲評比特優

改跑姿、滿腳血　曹純玉今年宣告全馬「關機」

快電商舉行分店長參訪活動　免囤貨、免物流降低庫存風險

樂壇最強星二代！泰勒絲指定女歌手　「葛蕾西」宣布4月來台開唱

腸病毒罕見冬季流行　台大醫：「免疫負債」造成大小孩染病多

7年客服領30K！他怒轉1行「月收破10萬」　下午爽看片、玩遊戲

黑巧克力也在內！營養師點名「14款黑色食物」有助養髮

印度羽球一姐辛度摘金後宣布月底結婚　未婚夫身份曝光

桃園執行分署年終聯合拍賣買氣旺　勞力士錶喊價25次24萬賣出

林昱珉感性發文「這一次沒有遺憾」　網喊：抗日韓英雄

男遇鵝群結伴禮貌示好 　下秒被追趕急後退撤離

政治熱門新聞

女主播無懼「柯文哲涉案」　加入民眾黨打空戰

王世堅爆氣反廢死：殺人償命　遭民眾狂噓

快訊／賴清德宣布「優惠貸幫馬紹爾買新飛機」　馬國官員熱烈掌聲

高市府離職人數六都第2！公務員出國得on call

盧秀燕震怒「師報警帶走打人小六生」　她曝：「教職壓力鍋」炸鍋

小六生與師衝突遭警察帶走　他揭盧秀燕只對一半：老師不該被究責

黃捷入選「BBC百大傑出女性」　媒體人喊：到底怎麼選出來的

數發部霸凌對話曝光！　徐巧芯爆司長辱罵下屬「混蛋」又拗買單

陸生稱中國台北遭綠轟爆　馬辦回嗆了

中科院九鵬基地出意外！　藥柱燃燒柳姓技師半身燒燙傷

捲土重來！翁曉玲再提案刪「吳斯懷條款」　獲葉元之等14藍委相挺

王義川前腳離開委員會　黃國昌秒咆哮

小六生打老師遭警帶走　王婉諭揭4疑問：盧秀燕說法是對基層重擊

割頸案乾兄妹獲輕判　楊父哽咽：廢死該公投

更多熱門

相關新聞

影／賴清德參訪夏威夷「侏儸紀公園」場景　俏皮把手放入恐龍嘴中

影／賴清德參訪夏威夷「侏儸紀公園」場景　俏皮把手放入恐龍嘴中

總統賴清德出訪南太3友邦，第一站過境美國夏威夷時，於台灣時間2日參訪電影《侏羅紀公園》取景地「古蘭尼牧場」。行程結束後，賴清德也貼出「參訪影片」，片中只見他戴起安全帽，坐上越野車馳騁於夏威夷自然美景，進入保護區後還俏皮把手放入恐龍雕像嘴中，其中一張與外交部長林佳龍在恐龍造景下的合照，更是吸引12萬網友觀看。

快訊／賴清德宣布再幫馬紹爾加碼！　台馬總統獎助學金增至4800萬

快訊／賴清德宣布再幫馬紹爾加碼！　台馬總統獎助學金增至4800萬

醞釀對台軍演？　陸外交部：正密切關注事態發展

醞釀對台軍演？　陸外交部：正密切關注事態發展

交通部今起推國小道安教育線上遊戲　22縣市向家長發送

交通部今起推國小道安教育線上遊戲　22縣市向家長發送

路透：中國最快周末展開新一輪對台軍演

路透：中國最快周末展開新一輪對台軍演

關鍵字：

南太平洋中共軍演賴清德安全軍演聯合利劍C

讀者迴響

熱門新聞

即／盧秀燕向老師道歉　將請教育局訂出SOP

小六生案風向變了！律師吐悲哀現況「老師只能報警啊」

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

「6種早餐」胖又傷身！營養師：根本一早在吃油

樂樂球棒打老師！網見校方聲明狂轟「家長超噁心」

電腦王阿達、瘋先生被抓了　教學看盜版門侵權6億

收到江國豪手套！辰己涼介「回禮超夠意思」

林靖恩賣了李坤城房產「10年超爽月領金額」曝光！

安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！

第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身

劉雨柔被爆分手球星「你家祖先全以你為恥」

他抓超兇女球迷「高舉雙手搖晃」　導播85秒鎖定

明起雨灌北台灣「3地警戒」　周六又有冷氣團報到

住日本飯店給小費　房務員沒收「反送青蛙」！用意曝

Nissan破產危機、財務長離職

更多

最夯影音

更多

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

【泰格與雪兒】憑實力單身

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面