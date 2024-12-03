快訊／賴清德宣布再幫馬紹爾加碼！　台馬總統獎助學金增至4800萬

▲總統賴清德出席馬紹爾群島總統海妮款待國宴。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／馬紹爾群島報導

總統賴清德出訪友邦馬紹爾群島，在當地時間3日晚間，出席馬國總統海妮的國宴，他在致詞時，除了再提一次台灣將提供馬紹爾優惠貸款，採購全新的飛機，來改善在地的航空安全及服務外，也宣布前總統蔡英文時期推動的「台馬總統獎助學金」，從本來的100萬美元，增加至150萬美元（約4800萬新台幣）。

賴清德晚間出席國宴時表示，這是他第一次造訪馬紹爾群島，非常感謝好朋友們的熱情接待，也榮幸出席海妮總統所主持的國宴，讓他賓至如歸。他說，非常感謝海妮總統與齊曲能第一先生，今年5月率團訪問中華民國台灣，參加他和蕭美琴副總統的就職典禮，「今天我很高興，能夠跟海妮總統、瓦西議長和各位好朋友，進一步交流」。

賴清德說，這次來訪深刻感受到，兩國緊密的合作關係，包括參訪馬久羅醫院的「人工智慧暨遠距醫療中心」，還有看到台灣技術團和在地農民合作種植的蔬果，這些成果，都充滿了兩國人民的情誼。

賴清德表示，下午品嘗了技術團 「蘿拉農場」種植的蔬菜，不僅僅清甜可口，內心也很感動，還有馬紹爾群島特有的「林投果威士忌」（Bob Whisky），風味獨特，有水果香氣，滋味真的很棒。

賴清德進一步提到，由台灣雙和醫院醫學中心負責「人工智慧暨遠距醫療中心」，這幾年的建置與推動，很了不起，已經協助馬國百分之八十的人民健康賦權的工作。

賴清德說，台灣的衛生中心不僅僅常駐在馬國，同時也在社區進行健康營造，還有幫助年輕馬國朋友營造健康的生活，並且培養健康營造人才，他相信這些作為對未來馬國人民健康促進一定有很大的幫助。

此外，賴清德承諾，未來台灣會跟馬紹爾群島攜手努力，創造更多合作成果。他舉例，在教育領域，七年前，蔡英文前總統來訪時，跟海妮總統共同簽署「台馬總統獎助學金」，如今已經有298名馬紹爾群島學生獲獎。

賴清德表示，希望增資50萬美元，將獎助學金的基金總額，提高到150萬美元。他說，這次也準備了台灣特色的文具用品，送給馬紹爾群島的學童，希望他們更加認識台灣，讓兩國一起來栽培更多人才。

此外，賴清德也重申，在海妮總統、康仁德外長及瓦西議長的積極推動下，台灣將繼續與馬紹爾群島合作，提供優惠貸款，為馬紹爾航空採購全新的飛機，來改善在地的航空安全及服務。

賴清德表示，台灣和馬紹爾群島的情誼，也是來自各行各業的累積。今天現場的台灣鄉親，在這裡打拚數十年，開設批發超市、五金商場、經營船務代理、旅館及餐廳等等，為在地創造工作機會，也深化兩國邦誼。我要特別感謝各位鄉親的努力和貢獻。

賴清德認為，台灣和馬紹爾群島有許多共同點，都是海洋國家、海洋子民，共享南島文化，都是一家人，同樣珍惜民主、熱愛自由，更共享深厚的邦誼，志同道合，「我要說，台灣和馬紹爾群島，是真正的一家人！」