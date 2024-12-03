影／賴清德參訪夏威夷「侏儸紀公園」場景　俏皮把手放入恐龍嘴中

記者郭運興／台北報導

總統賴清德出訪南太3友邦，第一站過境美國夏威夷時，於台灣時間2日參訪電影《侏羅紀公園》取景地「古蘭尼牧場」。行程結束後，賴清德也貼出「參訪影片」，片中只見他戴起安全帽，坐上越野車馳騁於夏威夷自然美景，進入保護區後還俏皮把手放入恐龍雕像嘴中，其中一張與外交部長林佳龍在恐龍造景下的合照，更是吸引12萬網友觀看。

總統賴清德11月30日啟程展開為期7天6夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅，2日過境夏威夷，賴清德在AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）等人陪同下，參訪位於歐胡島東北部的「古蘭尼牧場」，此牧場1970年獲列美國內政部國家史蹟名錄，是一個結合自然風景、歷史文化、娛樂體驗的多功能私人自然保護區，更曾拍攝過多部知名電影，例如《侏羅紀公園》與《金剛》。

▼總統賴清德參訪夏威夷「古蘭尼牧場」。（圖／翻攝自instagram／賴清德，下同）

賴清德也於社群平台貼出「參訪影片」，片中他先和牧場主人交換贈禮，隨後，他戴上安全帽，乘坐越野車參訪「侏羅紀世界碉堡」，看見路旁一座張口小恐龍雕像，總統還俏皮的伸出手放入恐龍嘴中。

接著，總統前往牧場的「金剛骷髏島」，與外交部長林佳龍兩人一同坐在恐龍造景的大嘴之下合影留念，他也貼出照片幽默表示「佳龍，你確定不戴個安全帽，安全嗎」，而林佳龍也回應「總統不怕不怕，這隻是吃草的」。

貼文一出吸引12萬次瀏覽，網友展現幽默，紛紛留言「都叫做佳『龍』了，他根本不怕」、「賴桑戴安全帽超古錐」、「是不是忘記佳龍也是龍了」、「威廉表示斑斑比較兇猛」，民進黨秘書長林右昌也留言「我想佳龍比較需要護肘和護膝，等等咬下去時候可以翻滾」。