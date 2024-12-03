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「台式應援」熱情喊不停　辰己涼介IG秀模仿片段笑：我喜歡台灣

記者趙蔡州／綜合報導

日本外野手辰己涼介12強冠軍戰前曾喊話，如果輸了就要改當投手，沒想到最終由中華隊奪冠，事後他跟台灣投手江國豪逗趣互動，互相寄送手套、禮物引發粉絲關注。辰己與他的太太2日再次發布限時動態影片，內容是2人討論台灣可以一直熱情、大聲應援投手，讓他直呼「我喜歡台灣」。

辰己與太太鈴木瑟莉娜2日一起貼出影片，鈴木瑟莉娜詢問他「對著投手大聲應援是可以的嗎」，他回憶了一下後回答，「在日本只要投手進入準備動作，就會全場安靜，是有這樣的潛規則」。

辰己涼介接著說，然而台灣在投手準備投球時，台灣球迷還是非常熱情的應援，接著還直接模仿一段台灣球粉應援喊不停的場景，讓太太忍不住笑說「我懂我懂」，他最後也在影片中寫下「我喜歡台灣」。

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▲▼台式應援太熱情！辰己涼介：怎麼喊不停啦。（圖／翻攝自IG＠tatsumi1227）

▲辰己涼介跟太太討論日台應援文化差異，在影片中寫下「我喜歡台灣」。（圖／翻攝自IG＠tatsumi1227）

辰己涼介12強冠軍戰前曾喊話，如果輸了就要改當投手，沒想到最終由中華隊奪冠，賽後江國豪的朋友拿他的「豪語」跟江國豪開玩笑，相關片段被他轉貼到IG，文中他除了恭賀台灣奪冠外，還幽默TAG江國豪「正在等待您的棒球用品」，而江國豪知情後，真的立刻把手套寄往日本。

辰己涼介收到手套後，特別準備了含應援毛巾、手套、簽名球等物，還有日本知名小點心進行回禮。江國豪2日在IG曬出這些回禮，表示非常謝謝辰己涼介，「未來我們一起加油」，有趣的互動引發日台粉絲關注，有網友感嘆「緣分就是這麼奇妙，跨國情誼難能可貴啊，期待續集」、「辰己真的很夠意思」。

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