收到江國豪手套！辰己涼介「回禮超夠意思」　網一看：也送太多了

▲辰己涼介的回禮。（圖／翻攝自Instagram／_chiang_1229_）

記者曾筠淇／綜合報導

日本外野手辰己涼介在12強冠軍賽前喊話，如果輸了就要改當投手，沒想到後來由中華隊奪冠，於是台灣投手江國豪就特意寄送手套給他。江國豪昨（2）日發文，透露自己收到辰己涼介的回禮！不少網友看到後，都直呼「你們的互動也太有趣」、「男人的友情就是這樣簡單」。

辰己涼介在冠軍賽前喊話，「輸了要改當投手」，結果後來由中華隊奪冠。賽後他看了江國豪與朋友的玩笑話，忍不住Tag江國豪，幽默表示「正在等待您的棒球用品」。

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▲辰己涼介日前已收到手套。（圖／翻攝自Instagram／tatsumi1227）

江國豪得知後，便請經紀人將手套給寄出，還錄影片說，「辰己選手你好，我是江國豪，今天我已經把手套寄出去給你了，希望未來可以和你交流更多投球技術，也期待看到你站在投手丘和台灣對決，加油，甘巴爹！」

有趣的是，事情居然還沒有告一段落！江國豪昨日在IG上發文表示，「我收到了，謝謝你，未來我們一起加油。」並標記辰己涼介。從照片可見，辰己涼介的回禮非常豐富，包含應援毛巾、手套、簽名球等物，還有日本知名的小點心。

照片曝光後，底下網友紛紛回應，「還好他沒有寄球棒給你，那真的話題性十足」、「他也送太多了」、「萩の月是仙台必買名產欸」、「該回個台灣名產給他了，他真的蠻夠意思也有禮數」、「國豪氣勢不能輸，趕快再補寄一些土產過去」、「哇靠～辰己也是當真的」、「緣分就是這麼奇妙～跨國情誼難能可貴啊，期待續集」。

後來辰己涼介也透過限時動態轉發該則貼文，附上一個讚的emoji。雙方互動非常友好。

▼辰己涼介回應。（圖／翻攝自Instagram／tatsumi1227）