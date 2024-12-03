樂樂球棒打老師！校方聲明曝　網狂轟「家長超噁心」：假意道歉

▲台中市某國小因師生衝突，雙方被員警帶回警局。（圖／記者許權毅攝）



記者施怡妏／綜合報導

台中市某國小一名小六生持樂樂球棒打老師，遭老師報警，結果遭2名制服員警進入校園帶回，引起軒然大波，市長盧秀燕還怒批「該名教師不適任」。校方今日還原完整過程，網友看完後直呼，是學生不道歉老師才報警的，「老師的做法沒問題」。

有網友在PTT發文，看了學校最新說明，小孩把老師打到挫傷不道歉，隔天警察到學校才道歉，老師也沒有對學生提告， 「這老師完全沒問題」。

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貼文曝光，網友也替老師喊冤，「老師真可憐，自己該做的都做了還不適任」、「原來是報警前不道歉啊」、「這聲明反而老師是最沒問題的那個」、「情緒有問題看到警察都治好了，笑爛」、「老師為自己出一口氣，為老師鼓掌」、「哪來的壓制、哪來的盛氣凌人」。

還有網友直呼，6月已經和解，家長卻在7月申請「教師不當管教」調查，直呼一切都是家長的一場戲，「假意道歉讓老師不提告，回頭再投訴老師不當管教，超噁心的欸」、「這位學生家長出來面對啦」、「這件事情在6/21就已經結案了，家長是心有不甘才告不當管教又找議員嗎？」「越想越不對找議員來施壓？」「我完全支持師生糾紛教師勇於提告，你心太好就是被家長學生騎在頭上」。

▲網友力挺老師。（示意圖／CFP）



校方還原事件經過，「3月26日，學生在體育課中以樂樂球棒攻擊任課教師，導致教師左大腿紅腫挫傷，老師前往驗傷。家長當晚表示將請學生向老師道歉，其用心令人肯定。」

校方指出，「3月27日，學生在學務處未道歉，教師為維護自身權益報警，學生於警方到場後進行道歉，學生道歉後，教師明確向警方表示不對學生提告。警方認定已經通報，依程序必須連同老師與學生一起帶往警局製作筆錄，學務主任立即通知家長，家長表示會到警局會合，並告知校長。」

警方受規定仍須通報少年法庭、婦幼隊等單位。校方也還原6月21日少年保護庭介入處理過程，校長全程陪同生、師出庭，學生當庭道歉，教師亦拍拍學生，達成和解，法院裁定結案。

7月25日，家長申請「教師不當管教」校事調查，校方受理後進行相關校事調查，經調查結果教師「不成立不當管教」情事。