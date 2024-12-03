　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

樂樂球棒打老師！校方聲明曝　網狂轟「家長超噁心」：假意道歉

▲▼小六生遭警帶走！老師撤告理由：想給警惕而已　自介「一個都不放棄」　。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市某國小因師生衝突，雙方被員警帶回警局。（圖／記者許權毅攝）

記者施怡妏／綜合報導

台中市某國小一名小六生持樂樂球棒打老師，遭老師報警，結果遭2名制服員警進入校園帶回，引起軒然大波，市長盧秀燕還怒批「該名教師不適任」。校方今日還原完整過程，網友看完後直呼，是學生不道歉老師才報警的，「老師的做法沒問題」。

有網友在PTT發文，看了學校最新說明，小孩把老師打到挫傷不道歉，隔天警察到學校才道歉，老師也沒有對學生提告， 「這老師完全沒問題」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，網友也替老師喊冤，「老師真可憐，自己該做的都做了還不適任」、「原來是報警前不道歉啊」、「這聲明反而老師是最沒問題的那個」、「情緒有問題看到警察都治好了，笑爛」、「老師為自己出一口氣，為老師鼓掌」、「哪來的壓制、哪來的盛氣凌人」。

還有網友直呼，6月已經和解，家長卻在7月申請「教師不當管教」調查，直呼一切都是家長的一場戲，「假意道歉讓老師不提告，回頭再投訴老師不當管教，超噁心的欸」、「這位學生家長出來面對啦」、「這件事情在6/21就已經結案了，家長是心有不甘才告不當管教又找議員嗎？」「越想越不對找議員來施壓？」「我完全支持師生糾紛教師勇於提告，你心太好就是被家長學生騎在頭上」。

▲▼教室,學校,課堂,上課,課桌椅,課堂。（圖／CFP）

▲網友力挺老師。（示意圖／CFP）

校方還原事件經過，「3月26日，學生在體育課中以樂樂球棒攻擊任課教師，導致教師左大腿紅腫挫傷，老師前往驗傷。家長當晚表示將請學生向老師道歉，其用心令人肯定。」

校方指出，「3月27日，學生在學務處未道歉，教師為維護自身權益報警，學生於警方到場後進行道歉，學生道歉後，教師明確向警方表示不對學生提告。警方認定已經通報，依程序必須連同老師與學生一起帶往警局製作筆錄，學務主任立即通知家長，家長表示會到警局會合，並告知校長。」

警方受規定仍須通報少年法庭、婦幼隊等單位。校方也還原6月21日少年保護庭介入處理過程，校長全程陪同生、師出庭，學生當庭道歉，教師亦拍拍學生，達成和解，法院裁定結案。

7月25日，家長申請「教師不當管教」校事調查，校方受理後進行相關校事調查，經調查結果教師「不成立不當管教」情事。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
高官逼女下屬陪酒！當免費傳播妹　大隊長連坐拔官
快訊／小六兒被帶回警局　家長還原現場：孩子受驚雙手摳到流血
獨／洋蔥疑與13年正妹女友登記結婚了
快訊／21張千萬發票公布！　最低5元叫外送
海科館長「霸凌屬實」還違法進用三等親　記大過調職
港女星罹癌　在台灣開刀治療
台中小六生遭警帶走　少年法庭調查結果曝
第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身！空間尺碼變大　外

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

從遺址到餐桌！十三行博物館推「考古系列餐具」致敬台灣史前文化

職業駕駛肇事多「北市建議恢復記點」　交通部：高風險司機可召訓

陪陸生遊淡水遭獨派嗆「不要做賣國賊」　馬英九做鬼臉反擊

無照駕駛研擬重罰3.6萬　行政院12／19開會審查草案

海科館長「霸凌屬實」還違法進用三等親　教育部：記大過調職

交通部今起推國小道安教育線上遊戲　22縣市向家長發送

阿公編搖籃給曾孫！老公丟掉「還狂嫌」　她傻眼：沒覺得自己有錯

買彩券「拜GPT大神」爽中20倍獎金　他實測嗨翻！全場驚呆了

車禍9個月奪2161人命　桃園攀升最多！交部點名下周記者會出來面對

演唱會之都超強！高雄聖誕演唱會連唱4天　艾怡良、芒果醬都來了

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

【泰格與雪兒】憑實力單身

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

賈靜雯50歲超凍齡嚇壞老外　參加《乘風破浪》體脂剩12%

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

謝金燕親戚薇：她是我的！　害羞認「20年沒接吻了」

陸生稱中國台北遭批「吃豆腐」　馬辦：法規不同、別針對女大生

從遺址到餐桌！十三行博物館推「考古系列餐具」致敬台灣史前文化

職業駕駛肇事多「北市建議恢復記點」　交通部：高風險司機可召訓

陪陸生遊淡水遭獨派嗆「不要做賣國賊」　馬英九做鬼臉反擊

無照駕駛研擬重罰3.6萬　行政院12／19開會審查草案

海科館長「霸凌屬實」還違法進用三等親　教育部：記大過調職

交通部今起推國小道安教育線上遊戲　22縣市向家長發送

阿公編搖籃給曾孫！老公丟掉「還狂嫌」　她傻眼：沒覺得自己有錯

買彩券「拜GPT大神」爽中20倍獎金　他實測嗨翻！全場驚呆了

車禍9個月奪2161人命　桃園攀升最多！交部點名下周記者會出來面對

演唱會之都超強！高雄聖誕演唱會連唱4天　艾怡良、芒果醬都來了

12強英雄凱旋有獎金！富邦悍將慷慨頒460萬　4人各獲百萬獎勵

反擊半導體管制！陸：原則上不許可鎵、鍺等對美國出口

新北男開新車遭擦撞！對方肇逃他狂追500m堵人　警開罰扣照

影／賴清德參訪夏威夷「侏儸紀公園」場景　俏皮把手放入恐龍嘴中

快訊／賴清德宣布再幫馬紹爾加碼！　台馬總統獎助學金增至4800萬

入住五星級海上移動Villa！越南郵輪跳島開箱　還吃米其林晚宴

高雄製「電動垃圾車」亮相！2hrs快充可走300km　最快明年1月上工

美考慮解除對敘利亞總統制裁　換取「切割伊朗」阻真主黨武裝

開轟黃子佼！德州媽媽見「一審判決」列5點痛批：真正的爛人

睽違26年《靈異教師神眉》新動畫明年放送　招牌聲優續為神眉獻聲

1歲弟婚禮緊盯新娘蜜胸　美姨嘗試卻「慘遭忽視」

生活熱門新聞

小六生案風向變了！律師吐悲哀現況「老師只能報警啊」

收到江國豪手套！辰己涼介「回禮超夠意思」

樂樂球棒打老師！網見校方聲明狂轟「家長超噁心」

他抓超兇女球迷「高舉雙手搖晃」　導播85秒鎖定

明起雨灌北台灣「3地警戒」　周六又有冷氣團報到

住日本飯店給小費　房務員沒收「反送青蛙」！用意曝

今年冬天恐更冷　原因曝光

快訊／北市爆麻疹群聚！接觸者匡列328人

台中師報警挨批　網：誰還敢當老師

今變天「下最多」地區曝　2波冷空氣雨區擴大

注意！　4生肖、4星座2025大沖煞

台中驚傳警察進學校帶走國小生　盧秀燕怒了

職籃「抖超胸球迷」被指撞臉女優　鎖定90秒敲碗IG

富邦啦啦隊女神沒續約　正妹好友發文力挺

更多熱門

相關新聞

學生犯法老師提告　這有什麼不對？

學生犯法老師提告　這有什麼不對？

台中有個國小六年級的學生，拿樂樂球棒毆打老師左腿，兩人發生扭打以後，學生被老師壓制。隔天，學生跟老師道歉，但是老師堅持報警，接獲報案後，兩名員警開著警車穿制服，進入校園與老師和學生會談。員警與學生家長電話聯繫，並在家長同意下，將學生、老師一起帶回派出所了解過程；在溝通後，老師後來決定撤告。

21歲嫩妹平交道自撞　車卡護欄畫面曝

21歲嫩妹平交道自撞　車卡護欄畫面曝

閒置32個月沒退租！　麻辣鍋品牌「手骨粗」空燒1440萬

閒置32個月沒退租！　麻辣鍋品牌「手骨粗」空燒1440萬

飯店沒房...短裙女超不爽　男友還挨罵：不要亂

飯店沒房...短裙女超不爽　男友還挨罵：不要亂

腳痛坐博愛座「被阿嬤狂踩腳」逼讓位　女學生哭了

腳痛坐博愛座「被阿嬤狂踩腳」逼讓位　女學生哭了

關鍵字：

台中國小師生衝突老師學生

讀者迴響

熱門新聞

即／盧秀燕向老師道歉　將請教育局訂出SOP

小六生案風向變了！律師吐悲哀現況「老師只能報警啊」

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

「6種早餐」胖又傷身！營養師：根本一早在吃油

電腦王阿達、瘋先生被抓了　教學看盜版門侵權6億

收到江國豪手套！辰己涼介「回禮超夠意思」

樂樂球棒打老師！網見校方聲明狂轟「家長超噁心」

安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！

林靖恩賣了李坤城房產「10年超爽月領金額」曝光！

他抓超兇女球迷「高舉雙手搖晃」　導播85秒鎖定

明起雨灌北台灣「3地警戒」　周六又有冷氣團報到

劉雨柔被爆分手球星「你家祖先全以你為恥」

住日本飯店給小費　房務員沒收「反送青蛙」！用意曝

第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身

「台大宅王」遺書首曝光！　10年前殺女友：我養的公主自己娶

更多

最夯影音

更多

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

【泰格與雪兒】憑實力單身

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面