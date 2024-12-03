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飯店沒房了...短裙女超不爽　男友買藥幫擦傷口還挨罵：不要亂

記者許權毅／台中報導

台中一名丁女酒醉鬧事，原本想入住飯店休息，無奈已經客滿，但丁女不願離開，反而在大廳內鬧事，癡情男友黃男見女友還因酒醉跌倒，跑去買藥要給女友擦，反被女友說「不要亂」，讓他氣到不行。結果還是員警介入協調當公親，丁女慢慢酒醒，才結束鬧劇。

▲▼短裙黑絲女爛醉鬧飯店！癡情男友幫買藥反挨罵...警無奈當公親。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名丁女喝到泥醉，男友受不了報警處理，還幫受傷的女友買藥，結果反遭丁女罵「不要亂」。（圖／記者許權毅翻攝）

第一警分局說，事發在11月20日凌晨3時許，西區中美街上的飯店遭人報案有男女在大廳內爭執，員警獲報後立即前往查處。經了解，報案人黃男（44歲）就是事主，女友丁女（44歲）因為酒醉情緒失控，且無法理智處事，並且拒絕離開該飯店大廳。

▲▼短裙黑絲女爛醉鬧飯店！癡情男友幫買藥反挨罵...警無奈當公親。（圖／記者許權毅翻攝）

▲員警到場後，無奈協調雙方，提出方法讓這對情侶解決爭執。（圖／記者許權毅翻攝）

經員警了解，飯店員工無奈表示，當下已經客滿，無法提供住宿，員警苦勸丁女就到附近其他飯店休息，但丁女已經無法控制情緒，臉上、四肢還有擦挫傷，還倒在飯店前的花圃。

過程中，黃男拿著整包藥袋，斥責女友喝得太醉，結果反被女友丁女回罵：「那你就不要再亂了啊！」讓擔心女友的黃男怒說：「我才去買個藥要給妳擦，妳就在櫃檯那邊亂。」

▲▼短裙黑絲女爛醉鬧飯店！癡情男友幫買藥反挨罵...警無奈當公親。（圖／記者許權毅翻攝）

▲丁女同意送醫後，慢慢酒醒，才結束這場鬧劇。（圖／記者許權毅翻攝）

在場員警見雙方情緒失控，趕緊跳出來當和事佬，要2人搭計程車返家或是另尋其他飯店，後來由警方先請求救護人員到場，幫受傷的丁女包紮，丁女同意先去醫院治療，才結束這場鬧劇。

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